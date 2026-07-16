Сегодня, 16 июля, 16:00 — 18-й микрорайон

Мастер-класс «Весёлые рыбки» — вместе с преподавателем участники создадут ярких обитателей подводного мира из картона и ниток.

Детская площадка у корпуса 1802

Завтра, 17 июля, 11:00 — 16-й микрорайон



Веселые дворовые игры — от «резиночек» до шумных догонялок с аниматорами.

Бульварная зона 16-го микрорайона, напротив корпуса 1615

Вход свободный. В афише организатора возрастная рекомендация указана как 0+.

Мероприятия проводит команда Объединения культурных и досуговых центров Зеленограда. Больше событий и объявления о переносах или отменах можно найти в группе https://vk.com/okc_zelao.



