Эти дни тепло и солнечно — хорошо совместить прогулку с чем-то интересным.
Сегодня, 16 июля, 16:00 — 18-й микрорайон
Мастер-класс «Весёлые рыбки» — вместе с преподавателем участники создадут ярких обитателей подводного мира из картона и ниток.
Детская площадка у корпуса 1802
Завтра, 17 июля, 11:00 — 16-й микрорайон
Веселые дворовые игры — от «резиночек» до шумных догонялок с аниматорами.
Бульварная зона 16-го микрорайона, напротив корпуса 1615
Вход свободный. В афише организатора возрастная рекомендация указана как 0+.
Мероприятия проводит команда Объединения культурных и досуговых центров Зеленограда. Больше событий и объявления о переносах или отменах можно найти в группе https://vk.com/okc_zelao.
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