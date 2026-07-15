Движение поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении изменится 18 и 19 июля из-за модернизации железнодорожной инфраструктуры.
При движении из центра в сторону Крюково интервалы между поездами в отдельные периоды увеличатся до 40 минут. Все поезда будут проезжать станцию Лихоборы без остановки, часть составов также не остановится на станциях Останкино и Моссельмаш.
При движении из Зеленограда в центр интервалы частично увеличатся до 25 минут.
Изменения затронут и Казанское направление: интервалы там увеличатся до 15 минут, часть поездов будет ходить по укороченным маршрутам до и от Митьково и Казанского вокзала.
Пассажирам рекомендуют перед поездкой проверять расписание на сайте перевозчика.
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