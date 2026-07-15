Развивающие и веселые занятия для детей с четырех лет придумывают зеленоградские библиотекари. Каждые выходные программа посвящена новым темам и проходит в интерактивном формате. А еще с детьми играют в настольные игры.

В эти выходные нас ждет отличная погода: до +26 и солнце.