Развивающие и веселые занятия для детей с четырех лет придумывают зеленоградские библиотекари. Каждые выходные программа посвящена новым темам и проходит в интерактивном формате. А еще с детьми играют в настольные игры.
В эти выходные нас ждет отличная погода: до +26 и солнце.
Суббота, 18 июля, 10:00 — 17:00
10:00-12:00 Игротека настольных игр (6+)
12:00-13:00 Чтение вслух книги Марины Кремер «Зачем тигрёнку полоски?» и мастер-класс «Маски животных из бумажных тарелок» (для детей 4-12 лет)
13:00-14:00 Квест по территории парка «Кто здесь спрятался?» (для детей 4-12 лет)
14:00-16:00 Творческая мастерская «Кто живёт на полянке» (для детей 4-12 лет)
16:00-17:00 Мастер-класс «Подвижная бабочка» (для детей 4-12 лет)
Воскресенье, 19 июля, 10:00 — 17:00
10:00-12:00 Игротека настольных игр (6+)
12:00 — 14:00 Чтение вслух книг Владимира Сутеева «Яблоко» и «Палочка-выручалочка» и мастер-классы: маска-ободок в виде зайчика, а также зайцы и кролики из картона и крафтовой бумаги (для детей 4-12 лет)
14:00 — 16:00 Творческая мастерская по народным традициям — создание игровой куклы «Зайчик на пальчик» (для детей 6-12 лет)
16:00 — 17:00 Ребусы, кроссворды и загадки (6+)
Участие бесплатное, запись не нужна.
Библиошатер расположен в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002
Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05