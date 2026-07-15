Все пять парковок общей вместимостью 168 машин убрали из проекта реконструкции лыжероллерной трассы за горбольницей из-за сокращения бюджета, сообщил корреспонденту «Зеленоград.ру» руководитель проекта. После открытия трассы посетителям снова придётся искать места у поликлиники и в соседних дворах.

Собственной стоянки у трассы и раньше не было. Посетителям разрешали пользоваться стоянкой для сотрудников за стоматологической поликлиникой на Каштановой аллее, но сейчас она недоступна.

«Из-за сокращения бюджета также уменьшили протяжённость трассы с 10,9 до 8,7 километра — дополнительного кольца не будет. Оставили два моста вместо пяти и отказались от дополнительного модульного здания, которое планировали рядом с парковкой. Ждём план финансирования на следующий год. Возможно, тогда удастся вернуться к строительству продолжения трассы и обустройству парковки», — рассказал руководитель проекта.

Что сейчас делают на трассе и когда закончат работы

К укладке асфальта планируют приступить примерно через 20 дней — после завершения установки бордюров. Во время плохой погоды эти работы приостановили и занимались пересадкой деревьев с площадки будущих снегогенераторов. Из 300 деревьев около 100 уже пересадили вдоль трассы. Сейчас установлено более 1500 из 4500 метров бордюра, параллельно прокладывают водопровод.