Все пять парковок общей вместимостью 168 машин убрали из проекта реконструкции лыжероллерной трассы за горбольницей из-за сокращения бюджета, сообщил корреспонденту «Зеленоград.ру» руководитель проекта. После открытия трассы посетителям снова придётся искать места у поликлиники и в соседних дворах.
Собственной стоянки у трассы и раньше не было. Посетителям разрешали пользоваться стоянкой для сотрудников за стоматологической поликлиникой на Каштановой аллее, но сейчас она недоступна.
«Из-за сокращения бюджета также уменьшили протяжённость трассы с 10,9 до 8,7 километра — дополнительного кольца не будет. Оставили два моста вместо пяти и отказались от дополнительного модульного здания, которое планировали рядом с парковкой. Ждём план финансирования на следующий год. Возможно, тогда удастся вернуться к строительству продолжения трассы и обустройству парковки», — рассказал руководитель проекта.
Что сейчас делают на трассе и когда закончат работы
К укладке асфальта планируют приступить примерно через 20 дней — после завершения установки бордюров. Во время плохой погоды эти работы приостановили и занимались пересадкой деревьев с площадки будущих снегогенераторов. Из 300 деревьев около 100 уже пересадили вдоль трассы. Сейчас установлено более 1500 из 4500 метров бордюра, параллельно прокладывают водопровод.
Мост через Сходню демонтировали, подрядчик ждёт материалы для строительства нового. Ещё один мост построят там, где около двух лет назад разрушился прежний. У стартовой зоны сняли старый асфальт на площадке будущего павильона с пунктом проката, раздевалками, кафе и гаражами; в ближайшие дни начнут делать фундамент.
На информационном стенде по-прежнему указана дата окончания реконструкции — 15 августа. Руководитель проекта рассчитывает завершить все работы на трассе к 25 августа, но удастся ли уложиться в этот срок, пока непонятно.