Медитативная музыка, теплый вокал и экзотические инструменты — вечером 16 июля у Школьного озера 15.07.2026 ZELENOGRAD.RU


Прозвучат ханг и калимба, кларнет и бансури, трубогонги и перкуссия — зеленоградские «потоковые» исполнители обеспечат слушателям час «осознанного» музыкального джема.

Концерт начнется в 18:00 на открытой сцене.

Вход свободный. Возрастная рекомендация 6+.

И погода наладилась — в четверг вечером ясное небо и солнце.

В программе объединения зеленоградских потоковых музыкантов «Осознанный джем»:

— ханг и калимба Екатерины Князевой — мягкие колоколообразные переливы, которые будто массируют пространство и уводят в состояние внутреннего покоя

— вокал Юли Реки — теплые, честные фразы, тонкая работа интонацией и чувством, которые делают каждую мелодию личной

— кларнет и бансури Павла Ануфриева — дыхание дерева и воздуха, диалоги между восточной медитативностью и европейской камерной лирикой

— синтезаторы Григория Бойчука — тонкие текстуры и светящиеся звуковые слои, которые обволакивают и расширяют пространство концерта

— трубогонги и перкуссия Олега Слуцкого — ритмы и вибрации, которые можно не только слышать, но и ощущать всем телом

Артисты представят музыку как переживание: «здесь не просто слушают — здесь чувствуют, дышат и создают общую волну настроения».

О проекте «Музыкальные четверги»:

Летом в рамках проекта «Музыкальные четверги» запланированы концерты на сцене Озеропарка каждый четверг в 18:00. В случае дождей концерты переносят с открытой сцены в крытый белый шатер.

Концерт пройдет в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002

Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05

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Метки:
школьное озеро, афиша
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