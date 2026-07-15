О проекте «Музыкальные четверги»:



Летом в рамках проекта «Музыкальные четверги» запланированы концерты на сцене Озеропарка каждый четверг в 18:00. В случае дождей концерты переносят с открытой сцены в крытый белый шатер.

Концерт пройдет в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002

Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05