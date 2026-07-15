Прозвучат ханг и калимба, кларнет и бансури, трубогонги и перкуссия — зеленоградские «потоковые» исполнители обеспечат слушателям час «осознанного» музыкального джема.
Концерт начнется в 18:00 на открытой сцене.
Вход свободный. Возрастная рекомендация 6+.
И погода наладилась — в четверг вечером ясное небо и солнце.
В программе объединения зеленоградских потоковых музыкантов «Осознанный джем»:
— ханг и калимба Екатерины Князевой — мягкие колоколообразные переливы, которые будто массируют пространство и уводят в состояние внутреннего покоя
— вокал Юли Реки — теплые, честные фразы, тонкая работа интонацией и чувством, которые делают каждую мелодию личной
— кларнет и бансури Павла Ануфриева — дыхание дерева и воздуха, диалоги между восточной медитативностью и европейской камерной лирикой
— синтезаторы Григория Бойчука — тонкие текстуры и светящиеся звуковые слои, которые обволакивают и расширяют пространство концерта
— трубогонги и перкуссия Олега Слуцкого — ритмы и вибрации, которые можно не только слышать, но и ощущать всем телом
Артисты представят музыку как переживание: «здесь не просто слушают — здесь чувствуют, дышат и создают общую волну настроения».
О проекте «Музыкальные четверги»:
Летом в рамках проекта «Музыкальные четверги» запланированы концерты на сцене Озеропарка каждый четверг в 18:00. В случае дождей концерты переносят с открытой сцены в крытый белый шатер.
Концерт пройдет в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002
Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05