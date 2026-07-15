100 артистов примут участие в праздновании 215-летия коллектива.
Наряду с историческими казачьими песнями 19-го и 20-го веков прозвучат новые произведения. Зрители увидят и знаменитые казачьи пляски в блеске лезвий клинков.
В продаже появились билеты стоимостью от 1000 до 4000 рублей, сейчас выбор мест большой.
Государственный академический Кубанский казачий хор отмечает сразу два юбилея.
Духовно-патриотическая программа «Нам — 215 лет!» приурочена к 215-летию старейшего национального коллектива России — хранителя традиций и правопреемника Войскового певческого хора Кубанского казачьего войска и 65-летию профессиональной творческой деятельности художественного руководителя коллектива, народного артиста России, Героя Труда России Виктора Захарченко.
В честь этих дат хор подготовил программу, в которой прозвучат жемчужины казачьего фольклора, духовные песнопения и авторские произведения композитора Захарченко, ставшие классикой. Это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие по истории и душе Кубани.
Программа «Нам — 215 лет!» поможет прикоснуться к мощи и красоте настоящей казачьей культуры. В рамках гастролей состоятся выступления по всей стране, в том числе в Государственном Кремлевском дворце — и у нас, в Зеленограде.
Концерт состоится 3 ноября (это вторник) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
Продолжительность — 1,5 часа без антракта, возрастное ограничение — 6+.
Билеты: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/kontsert-kubanskogo-kazachego-hora-nam-%E2%80%93-215-let
Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71.