В честь этих дат хор подготовил программу, в которой прозвучат жемчужины казачьего фольклора, духовные песнопения и авторские произведения композитора Захарченко, ставшие классикой. Это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие по истории и душе Кубани.

Программа «Нам — 215 лет!» поможет прикоснуться к мощи и красоте настоящей казачьей культуры. В рамках гастролей состоятся выступления по всей стране, в том числе в Государственном Кремлевском дворце — и у нас, в Зеленограде.