15 июля, сегодня, с 16:00 до 17:00 на детской площадке у корпуса 1441 аниматоры Объединения культурных и досуговых центров Зеленограда покажут детям на веселом примере, что живое общение и смех на свежем воздухе, командные игры и соревнования могут быть намного лучше планшетов, телефонов и компьютерного досуга.



Расскажите своим детям!

Погода сегодня отличная — переменная облачность и тепло (до +22).

Детская площадка у корпуса 1441.