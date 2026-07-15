15 июля, сегодня, с 16:00 до 17:00 на детской площадке у корпуса 1441 аниматоры Объединения культурных и досуговых центров Зеленограда покажут детям на веселом примере, что живое общение и смех на свежем воздухе, командные игры и соревнования могут быть намного лучше планшетов, телефонов и компьютерного досуга.
Расскажите своим детям!
Погода сегодня отличная — переменная облачность и тепло (до +22).
Детская площадка у корпуса 1441.
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