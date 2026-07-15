О шумном сбросе газа, из-за которого запаниковали жители 20-го микрорайона, должны были знать в префектуре, но никого не предупредили 15.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Сильный шум и запах газа возле корпуса 2022, напугавшие местных жителей утром 14 июля, вероятнее всего, были связаны не с аварией, а с технологическим сбросом газа. Такие работы действительно проводятся перед ремонтом или реконструкцией газопроводов.

Однако «Мосгаз» утверждает, что за два-три дня до их начала уведомляет МЧС, департамент ЖКХ и префектуру округа. Иногда такие уведомления появляются в телеграм-канале самого «Мосгаза». Значит, о предстоящем сбросе должна была знать префектура и предупредить горожан. Но никакого сообщения о работах не было.

Мосгаз признает, что технологический сброс газа — очень шумный процесс. Жители сравнивали его со звуком реактивного двигателя. И все это сопровождалось запахом газа.

Местная жительница Анастасия сначала решила, что звук может быть связан с беспилотником или аварийной системой здания. Она перенесла котов в прихожую, закрыла двери и стала осматривать двор.

«Минут через пять-семь пришло осознание, что это не беспилотник, который сейчас взорвётся под окном, и не противопожарная вытяжка. Потом в чатах стали писать: „Авария“, и мы вышли из квартиры вместе с котами. Если бы заранее сказали, что это ненадолго, но будет очень громко и появится запах, реакция была бы совсем другой», — рассказала Анастасия.

На улице она заметила двух мужчин в спецодежде. По её словам, в квартире запах почти не ощущался, на пожарной лестнице был слабым, а по дороге в сторону ледового дворца практически исчез.

Жители звонили диспетчеру «Жилищника», в службу 112 и «Мосгаз». Одной из соседок в газовой службе сообщили, что проводились плановые работы.

В ответе пресс-службы «Мосгаза» говорится, что специалисты периодически проводят технологические сбросы, сопровождающиеся сильным шумом и запахом. По утверждению компании, работы выполняются по регламенту и под контролем сотрудников, даже если их не видно из домов.

Технологический сброс — штатная процедура. Перед ремонтом участок газопровода отключают с двух сторон и снижают давление, выпуская природный газ через специальную сбросную свечу. Затем отключённый участок могут продувать воздухом или инертным газом, чтобы удалить остатки газа.

В «Мосгазе» при шуме и запахе предлагают «сообщать, но не паниковать». Но житель не может самостоятельно отличить плановую операцию от повреждения газопровода. Если официального предупреждения нет, запах газа следует считать возможной утечкой и сообщать по номерам 104 или 112. Сам «Мосгаз» при появлении запаха газа рекомендует покинуть загазованное помещение и вызвать аварийную службу.

В Москве нет единообразной практики публичного оповещения о таких работах. Иногда «Мосгаз» заранее публикует точное место и время сброса. В других случаях объяснение появляется уже после того, как жители слышат шум, чувствуют запах и начинают звонить в экстренные службы. Так произошло в сентябре 2025 года возле станции Крюково: жители жаловались на шум и запах, а департамент ЖКХ позднее объяснил их технологическим сбросом.

То есть техническая возможность заранее предупреждать жителей существует и периодически используется. Почему этого не сделали перед работами в 20-м микрорайоне, неизвестно.

Проводить столь громкие работы с выпуском газа без предупреждения жителей недопустимо — особенно сейчас, когда внезапные резкие звуки люди могут принять за атаку беспилотников или другую чрезвычайную ситуацию.

«Зеленоград.ру» направит запросы в «Мосгаз» и префектуру, чтобы выяснить, было ли передано уведомление о работах и кто виноват в панике жителей.

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