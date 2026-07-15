Голосование началось в проекте «Активный гражданин». На выбор предлагают четыре названия:



— «Грач»

— «Скворец»

— «Королёк»

— «Лазоревка»



Участники также могут предложить собственный вариант. Все предложенные названия связаны с птицами, обитающими в московских лесах и парках.



Так в мэрии хотят продолжить традицию названий городских поездов: сейчас на МЦД и МЦК уже работают «Иволги» и «Ласточки».



Сейчас проголосовало более 40 тысяч человек. Лидирует «Королёк» с 29% голосов, за ним следует «Грач» (26%) и «Скворец» (24%). Голосуйте на https://ag.mos.ru/polls/17944