Москвичам предложили выбрать название для электричек серий ЭП2Д и ЭП2ДМ. Такие поезда работают на всех Московских центральных диаметрах, в том числе на МЦД-3, которым пользуются зеленоградцы.
Голосование началось в проекте «Активный гражданин». На выбор предлагают четыре названия:
— «Грач»
— «Скворец»
— «Королёк»
— «Лазоревка»
Участники также могут предложить собственный вариант. Все предложенные названия связаны с птицами, обитающими в московских лесах и парках.
Так в мэрии хотят продолжить традицию названий городских поездов: сейчас на МЦД и МЦК уже работают «Иволги» и «Ласточки».
Сейчас проголосовало более 40 тысяч человек. Лидирует «Королёк» с 29% голосов, за ним следует «Грач» (26%) и «Скворец» (24%). Голосуйте на https://ag.mos.ru/polls/17944