«В квартире, окна которой выходят во двор, а не на эту подстанцию, стоял очень сильный шум и чувствовался запах газа. Никаких предварительных предупреждений о каких-то работах не было, также на улице не было замечено специалистов», — рассказала читательница «Зеленоград.ру».

Она сообщила о происходящем диспетчеру «Жилищника» и по номеру 112, после чего покинула квартиру. Домой женщина вернулась, когда шум прекратился. Другие жители также обсуждали происшествие в районном чате. По словам одной из соседок, в «Мосгазе» ей сообщили, что проводились плановые работы.

Подобное происходит не первый раз. Например, в сентябре возле станции Крюково. Тогда жители также жаловались на резкий шум и запах газа, а некоторые собирали документы и выходили из квартир.

В департаменте ЖКХ объяснили, что причиной были плановые работы по технологическому сбросу. При таком сбросе из газопровода под давлением выходит воздух, иногда с остаточными примесями газа. Процесс сопровождается сильным шумом, запахом, а иногда и видимым облаком.

В департаменте тогда утверждали, что работы проводятся по регламенту под контролем сотрудников «Мосгаза», даже если жители не видят специалистов с территории домов.