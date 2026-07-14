После дождя читатель «Зеленоград.ру» заметил на дорожке целую компанию улиток, собравшихся вокруг куска булки.

«Что может быть приятнее в это утро? Конечно же хрустящая булка», — пишет Андрей.

Впрочем, хруст здесь скорее художественное преувеличение. Улитки измельчают пищу не так, как человек. У них есть челюсть, которой они могут отделять более крупные кусочки, и радула — гибкая лента с тысячами микроскопических зубчиков. Радулой улитка соскабливает и перетирает пищу, словно крошечной тёркой.

Специально угощать улиток хлебом всё же не стоит: обычно они питаются мягкими листьями, грибами, водорослевым налётом и разлагающимися растительными остатками. Булка для них — случайная находка.

После дождя наземные улитки становятся особенно заметными. В сухую и жаркую погоду они теряют влагу и поэтому прячутся в траве, под листьями и в других тенистых местах. Высокая влажность позволяет им дольше оставаться активными и отправляться на поиски еды.