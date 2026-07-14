Причиной двух загрязнений пруда в 1-м микрорайоне за июнь стали сброс неизвестных веществ и сильные дожди 14.07.2026 ZELENOGRAD.RU

«В результате обильных осадков 13 и 22 июня произошёл перелив воды в пруд Быково болото из системы водоотведения ГУП „Мосводосток“. В результате в водоём попали загрязняющие вещества, предположительно, вследствие несанкционированного сброса через водосточную решётку на дублёре Ленинградского шоссе», — сообщили в префектуре в ответ на запрос «Зеленоград.ру».

Пруд обработали сорбентом «для связывания и нейтрализации загрязняющих веществ», и до сих пор — спустя месяц после первого загрязнения — «Мосводосток» продолжает собирать отложения, которые образовались в результате обработки.

Состояние пруда также прокомментировали в департаменте природопользования — под постом «Зеленоград.ру» во вконтакте: департамент утверждает, что 7 июля также провёл обследование и нашёл водоём «в удовлетворительном состоянии»:

«Наблюдалось большое количество живой рыбы. Зафиксировано обильное цветение водной глади. На поверхности присутствует белый порошок — биоразлагаемый сорбент, предназначенный для подавления цветения. Он безопасен и не оказывает негативного воздействия на флору и фауну».

То есть сорбент, по мнению департамента, в пруд засыпали для борьбы с цветением, а не с загрязнением техногенного происхождения. На вопрос, почему в таком случае с пруда увезли лебедей, профильный департамент ответить не смог и предложил «уточнить это у владельца животных или балансодержателя территории».

Пару живущих в пруду чёрных лебедей вывезли на передержку в питомник — в этом сезоне они уже не вернутся, сообщили в префектуре.

Местные жители сообщали, что у птиц ожидалось потомство — самка насиживала яйца в гнезде на острове, а самец должен был обеспечивать её пропитание, но вместо этого часто выходил из загрязнённой воды на берег. Там его подкармливали доброхоты и рассказывали, что у самца перья были грязными и слипшимися из-за загрязнённой воды, и возвращаться в пруд он не стремился — будто искал у людей спасения. Утки к тому моменту с пруда уже улетели сами.

Многие вопросы редакции о загрязнении остались без ответа: какие вещества попали в пруд, что показали пробы воды, обращались ли власти в полицию, чтобы найти виновных, и какие меры планируют принять для очистки водоёма и предотвращения новых загрязнений.

Все вопросы, оставшиеся без ответов чиновников, мы зададим заново. Также ожидаем информацию от «Мосводостока» и надеемся, что ответ будет более полным и профессиональным.

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Метки:
пруд быково болото, загрязнение воды
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