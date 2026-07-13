Стендап-концерт Алеси Казанцевой — блогера, писателя, режиссера «Ночного дозора» и «Елок»: 14 августа в ДК МИЭТ
Алеся Казанцева — писательница, комик и кинодеятель, которая много лет сотрудничала с компанией Тимура Бекмамбетова в роли второго режиссера.
Изнутри зная изнанку съемочного процесса, Алеся сделала «киношные» байки своей главной визитной карточкой.
Книга историй «Режиссер сказал: одевайся теплее, здесь холодно» вышла многотысячным тиражом.
Билеты стоят от 2100 до 4800 рублей, сейчас есть большой выбор мест.
Блог Алеси (известной в сети как Алеся Петровна) в Живом Журнале входил в топ русскоязычного сегмента ЖЖ благодаря уникальному литературному слогу, юмору и самоиронии.
На стендап-концертах, которые часто собирают аншлаги, Алеся Казанцева рассказывает о жизни, творчестве, работе в кино и экстремальных походах — например, на Северный полюс и по Северному Уралу. Новая программа «Привет! Я жива-здорова, всё в порядке» посвящена жизни после развода и ремонта.
Выступление состоится 14 августа (это пятница) в 19:00 в ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2).
Продолжительность — 2,5 часа, возрастная маркировка — 18+.
Билеты: https://dkmiet.ru/kazantseva
Телефоны учреждения: 8-499-710-90-61 и 8-495-409-07-00.