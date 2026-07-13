Стендап-концерт Алеси Казанцевой — блогера, писателя, режиссера «Ночного дозора» и «Елок»: 14 августа в ДК МИЭТ 13.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Стендап-концерт Алеси Казанцевой — блогера, писателя, режиссера «Ночного дозора» и «Елок»: 14 августа в ДК МИЭТ

Алеся Казанцева — писательница, комик и кинодеятель, которая много лет сотрудничала с компанией Тимура Бекмамбетова в роли второго режиссера.

Изнутри зная изнанку съемочного процесса, Алеся сделала «киношные» байки своей главной визитной карточкой.

Книга историй «Режиссер сказал: одевайся теплее, здесь холодно» вышла многотысячным тиражом.

Билеты стоят от 2100 до 4800 рублей, сейчас есть большой выбор мест.

Подробности и билеты

Блог Алеси (известной в сети как Алеся Петровна) в Живом Журнале входил в топ русскоязычного сегмента ЖЖ благодаря уникальному литературному слогу, юмору и самоиронии.

На стендап-концертах, которые часто собирают аншлаги, Алеся Казанцева рассказывает о жизни, творчестве, работе в кино и экстремальных походах — например, на Северный полюс и по Северному Уралу. Новая программа «Привет! Я жива-здорова, всё в порядке» посвящена жизни после развода и ремонта.

Выступление состоится 14 августа (это пятница) в 19:00 в ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2).

Продолжительность — 2,5 часа, возрастная маркировка — 18+.

Билеты: https://dkmiet.ru/kazantseva

Телефоны учреждения: 8-499-710-90-61 и 8-495-409-07-00.

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Стендап-концерт Алеси Казанцевой — блогера, писателя, режиссера «Ночного дозора» и «Елок»: 14 августа в ДК МИЭТ Новости
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