Подробности и билеты





Блог Алеси (известной в сети как Алеся Петровна) в Живом Журнале входил в топ русскоязычного сегмента ЖЖ благодаря уникальному литературному слогу, юмору и самоиронии.



На стендап-концертах, которые часто собирают аншлаги, Алеся Казанцева рассказывает о жизни, творчестве, работе в кино и экстремальных походах — например, на Северный полюс и по Северному Уралу. Новая программа «Привет! Я жива-здорова, всё в порядке» посвящена жизни после развода и ремонта.



Выступление состоится 14 августа (это пятница) в 19:00 в ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2).



Продолжительность — 2,5 часа, возрастная маркировка — 18+.



Билеты: https://dkmiet.ru/kazantseva



Телефоны учреждения: 8-499-710-90-61 и 8-495-409-07-00.