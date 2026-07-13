Эта картина не меняется с конца прошлого года, когда работы по монтажу освещения замерли, не завершившись. Возобновления работ и восстановления благоустройства ожидали с весны. Департамент ЖКХ и заказчик установки фонарей АО «ОЭК» называли срок — 30 июня.



Сейчас какая-то активность в лесу появилась. Будущие фонари зажили странной жизнью и начали напоминать саженцы.



«Недоделанное освещение в лесопарке стало обрастать ограждениями. Похоже, теперь это надолго», «А ещё там появилась серая будка со значком „электричество“», «Кажется, с обратной стороны леса тоже хотят трансформаторную будку поставить — основание подготовлено», — поделились недавно в районном чате.



В компании, выполняющей работы, «Зеленоград.ру» подтвердили, что уже смонтировали электрораспределительный шкаф и ожидают на этой неделе подачи электричества. После этого специалисты проверят работоспособность всех проложенных по лесу линий освещения и займутся монтажом светильников на опоры. Одновременно приступят к восстановлению благоустройства — ликвидации траншей между фонарями, восстановлению почвы, газонов и асфальта.



Подрядчик надеется завершить все работы ориентировочно к концу июля или в августе.