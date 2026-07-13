Асфальт в лесу тоже не восстановили, а траншеи не заделали: вдоль и поперёк пешеходных дорожек по-прежнему зияют небезопасные ямы, в которые ещё осенью укладывали кабель для линий освещения. Местами они засыпаны щебёнкой, асфальт кое-где сильно разломан и потрескался. Есть фонари, которые уже не стоят, а лежат на земле.
Эта картина не меняется с конца прошлого года, когда работы по монтажу освещения замерли, не завершившись. Возобновления работ и восстановления благоустройства ожидали с весны. Департамент ЖКХ и заказчик установки фонарей АО «ОЭК» называли срок — 30 июня.
Сейчас какая-то активность в лесу появилась. Будущие фонари зажили странной жизнью и начали напоминать саженцы.
«Недоделанное освещение в лесопарке стало обрастать ограждениями. Похоже, теперь это надолго», «А ещё там появилась серая будка со значком „электричество“», «Кажется, с обратной стороны леса тоже хотят трансформаторную будку поставить — основание подготовлено», — поделились недавно в районном чате.
В компании, выполняющей работы, «Зеленоград.ру» подтвердили, что уже смонтировали электрораспределительный шкаф и ожидают на этой неделе подачи электричества. После этого специалисты проверят работоспособность всех проложенных по лесу линий освещения и займутся монтажом светильников на опоры. Одновременно приступят к восстановлению благоустройства — ликвидации траншей между фонарями, восстановлению почвы, газонов и асфальта.
Подрядчик надеется завершить все работы ориентировочно к концу июля или в августе.
Заказчик установки фонарей АО «ОЭК» («Объединённая энергетическая компания») назвало новый срок — 31 августа: «Для полного восстановления благоустройства и освещения требуется провести большой объём работ капитального характера, связанных с закупкой светового оборудования, грунта, семян и асфальта».
Причины задержки частично объяснили в ГБУ «Автодороги ЗелАО», ответственном за содержание лесопарка: «В связи с изменением точки подключения к сетям электроснабжения 132 фонарей, осуществляются дополнительные проектно-изыскательские работы и согласование проектной документации». «Автодороги» называют ориентировочным сроком октябрь — декабрь 2026 года — с запасом.