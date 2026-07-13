Фонари в лесу между 9-м микрорайоном и МИЭТом так и не заработали в обещанный срок — до конца июня. Но подрядчик уже возобновил работы и рассчитывает завершить их в августе 13.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Асфальт в лесу тоже не восстановили, а траншеи не заделали: вдоль и поперёк пешеходных дорожек по-прежнему зияют небезопасные ямы, в которые ещё осенью укладывали кабель для линий освещения. Местами они засыпаны щебёнкой, асфальт кое-где сильно разломан и потрескался. Есть фонари, которые уже не стоят, а лежат на земле.

Эта картина не меняется с конца прошлого года, когда работы по монтажу освещения замерли, не завершившись. Возобновления работ и восстановления благоустройства ожидали с весны. Департамент ЖКХ и заказчик установки фонарей АО «ОЭК» называли срок — 30 июня.

Сейчас какая-то активность в лесу появилась. Будущие фонари зажили странной жизнью и начали напоминать саженцы.

«Недоделанное освещение в лесопарке стало обрастать ограждениями. Похоже, теперь это надолго», «А ещё там появилась серая будка со значком „электричество“», «Кажется, с обратной стороны леса тоже хотят трансформаторную будку поставить — основание подготовлено», — поделились недавно в районном чате.

В компании, выполняющей работы, «Зеленоград.ру» подтвердили, что уже смонтировали электрораспределительный шкаф и ожидают на этой неделе подачи электричества. После этого специалисты проверят работоспособность всех проложенных по лесу линий освещения и займутся монтажом светильников на опоры. Одновременно приступят к восстановлению благоустройства — ликвидации траншей между фонарями, восстановлению почвы, газонов и асфальта.

Подрядчик надеется завершить все работы ориентировочно к концу июля или в августе.

Другие ответственные организации тоже называют новые сроки — причём разные

Заказчик установки фонарей АО «ОЭК» («Объединённая энергетическая компания») назвало новый срок — 31 августа: «Для полного восстановления благоустройства и освещения требуется провести большой объём работ капитального характера, связанных с закупкой светового оборудования, грунта, семян и асфальта».

Причины задержки частично объяснили в ГБУ «Автодороги ЗелАО», ответственном за содержание лесопарка: «В связи с изменением точки подключения к сетям электроснабжения 132 фонарей, осуществляются дополнительные проектно-изыскательские работы и согласование проектной документации». «Автодороги» называют ориентировочным сроком октябрь — декабрь 2026 года — с запасом.

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Метки:
благоустройство, уличное освещение, фонари, 9 микрорайон
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