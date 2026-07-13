Жителя Химок осудили за госизмену — он передавал Украине данные о Шереметьево 13.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Московский областной суд приговорил уроженца Химок к 14 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. По версии Федеральной службы безопасности (ФСБ), Евгений Федоров передавал Службе безопасности Украины (СБУ) сведения об охране и инфраструктуре аэропорта «Шереметьево». Федоров обжаловал приговор, но в июне апелляционный суд оставил его без изменений, и приговор вступил в законную силу.

Процесс шел в закрытом режиме, и большая часть подробностей дела не публиковалась. Известно, что Федорова задержали ещё в декабре 2024 года. По данным пресс-центра ФСБ, Федоров по собственной инициативе вышел на связь с представителем СБУ.

По заданию куратора собирал и передавал сведения о расположении технических складов горюче-смазочных материалов, помещений охраны аэропорта «Шереметьево» и участков служебной территории «Аэрофлота».

Следствие считает, что эти данные предназначались для подготовки диверсионно-террористического акта. При обыске на компьютере Федорова нашли материалы, ранее отправленные СБУ, программы для шифрования переписки, видеоинструкции по изготовлению взрывчатки и экстремистскую литературу.

Предметом передачи, по данным ФСБ, стали не секретные документы, а сведения о служебной инфраструктуре и системе охраны аэропорта. Какие именно данные были переданы и почему суд счел их достаточными для квалификации действий Федорова по статье о государственной измене, остается неизвестным из-за закрытого судебного процесса.

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Метки:
сюжет: конфликт* с украиной (сво)
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