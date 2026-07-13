Ситуация с топливом в Зеленограде и вокруг него субъективно улучшилась: водители значительно реже сообщают о пустых заправках и многочасовых очередях и чаще — о наличии топлива с небольшим ожиданием или вовсе без него.
«Зеленоград.ру» проанализировал более 8000 сообщений из телеграм-чата водителей t.me/voditeli_zelenograd_chat с 28 июня по 12 июля. Результаты не означают, что перебои закончились: на отдельных АЗС бензин по-прежнему быстро заканчивается, действуют ограничения на объём заправки, а 100-й бензин найти заметно сложнее, чем 92-й или 95-й.
Пустых заправок стало меньше
В первую неделю наблюдений — с 28 июня по 4 июля — около 43% сообщений о наличии топлива касались серьёзных проблем: АЗС была закрыта или пуста, бензина не было совсем либо оставался только дизель.
С 9 по 12 июля доля таких сообщений снизилась примерно до 24%.
Одновременно доля сообщений о наличии всех основных видов топлива выросла более чем вдвое — с 13% до 28%.
В конце июня водители регулярно рассказывали, что объехали несколько пустых заправок подряд. Встречались сообщения об очередях на час-полтора и два часа, хвостах до соседней остановки, поворота или жилого комплекса. Некоторые отказывались от попыток заправиться и возвращались домой.
К середине июля чаще стали появляться сообщения другого типа: «всё есть», «подъехал сразу к колонке», «очереди нет», «три-четыре машины», «потратил десять минут».
Очереди стали заметно короче
В первую неделю только около 31% сообщений об очередях говорили, что ожидания нет или очередь небольшая.
С 9 по 12 июля доля таких сообщений выросла до 54%.
Особенно тяжёлые очереди — на час и больше, почти неподвижные или растянувшиеся на сотни метров — в начале наблюдений встречались примерно в 9% сообщений об очередях. К концу периода их доля снизилась до 2%.
При этом ситуация могла сильно отличаться даже на соседних АЗС. На одной топлива не было, на другой образовывалась очередь на час, а на третьей можно было заправиться за пять-десять минут.
Если сравнивать первую неделю наблюдений с 9-12 июля:
— доля сообщений о пустых АЗС, полном отсутствии бензина или наличии только дизеля снизилась с 43% до 24%;
— доля сообщений о наличии основных видов топлива выросла с 13% до 28%;
— доля сообщений об отсутствии очереди или небольшом ожидании выросла с 31% до 54%;
— доля сообщений об особенно тяжёлых очередях снизилась с 9% до 2%.
Проценты рассчитаны отдельно среди сообщений о наличии топлива и среди сообщений об очередях, а не среди всех реплик в чате.
Сообщений в чате стало меньше
В первую неделю в чате появлялось в среднем около 720 сообщений в сутки. С 9 по 12 июля — около 280.
Само по себе падение активности не доказывает, что ситуация улучшилась. Водители могли заправить полные баки, приспособиться к перебоям или просто перестать сообщать об обычной ситуации.
Но изменилось и содержание сообщений: отрицательных наблюдений стало меньше, а сообщений о наличии бензина и коротком ожидании — больше.
Похожая динамика наблюдается и при сравнении одинаковых дней недели, поэтому объяснить результат только разницей между буднями и выходными нельзя.
Бензин найти можно, но не всегда нужный
Проблема не исчезла полностью, а скорее изменила форму.
В конце июня основной жалобой было отсутствие бензина сразу на нескольких АЗС. К середине июля топливо чаще удавалось найти, однако сохранялись:
— ограничения в 20-50 литров на машину или один чек;
— отсутствие отдельных сортов бензина;
— временное закрытие АЗС во время приёма топлива;
— очереди, которые быстро возникали после прибытия бензовоза;
— несоответствие информации на табло и в приложениях фактическому наличию топлива.
Ситуация перешла от «бензина почти нигде нет» к «бензин найти можно, но не всегда нужный и не всегда без ограничений».
Особенно заметно сократилось число сообщений о том, что на АЗС остался только дизель: в первую неделю таких сообщений было в среднем около 23 в сутки, а с 9 по 12 июля — около двух.
С 95-м стало легче, 100-й всё ещё приходится искать
Количество вопросов о наличии 95-го бензина сократилось примерно с 28 до восьми в сутки.
С премиальными сортами ситуация изменилась слабее. Число запросов на 98-й и 100-й снизилось примерно с девяти до семи в сутки.
В результате доля вопросов о 98-м и 100-м бензине среди всех запросов выросла примерно с 5,5% до 14%.
Это не означает, что 100-го нет нигде. В чате периодически сообщали о его наличии, в частности на Teboil. Но информация быстро устаревала, а выбор заправок оставался значительно меньше, чем для 92-го и 95-го.
На разных АЗС ситуация отличалась
Teboil часто упоминался как место, где можно было найти 95-й и 100-й бензин, но обычно с ограничением в 20 литров.
На популярных заправках «Роснефти» топливо часто было в наличии, но там возникали крупные очереди.
«Лукойл» на Кутузовском шоссе работал нестабильно: после поставок станция закрывалась на длительный слив топлива, а водители начинали собираться ещё до возобновления работы. В отдельные дни ожидание доходило до двух часов.
На части «Газпромнефти» в начале периода оставался только дизель, однако позднее всё чаще появлялись сообщения о наличии 92-го и 95-го.
Это не рейтинг сетей: в чате обсуждались конкретные заправки, причём одни значительно чаще других.
Дороже, но без очереди
Дорогие независимые заправки, станции на М-11 и другие менее популярные АЗС чаще упоминались как места, где топливо есть без длительного ожидания.
В небольшой выборке сообщений, где водители одновременно указывали цену 95-го бензина и размер очереди, медианная цена при отсутствии или небольшой очереди составляла около 83 рублей за литр. В сообщениях об очередях — примерно 71,5 рубля.
Некоторые водители прямо спрашивали, где бензин стоит дороже всего, рассчитывая, что там будет меньше машин. Встречались сообщения о 95-м по 90-105 рублей без очереди, в то время как на заправках с более привычными ценами приходилось ждать десятки минут или несколько часов.
Выборка цен небольшая, поэтому эти значения показывают общую тенденцию, а не точную зависимость стоимости от времени ожидания.
Сообщение в чате само могло создать очередь
Информация о свободной заправке иногда устаревала за несколько минут.
В чате несколько раз повторялся один и тот же сценарий: водитель сообщал, что бензин есть и машин почти нет, другие участники писали, что выезжают туда, а через 15-30 минут появлялось сообщение об очереди.
Поэтому противоположные сообщения об одной и той же АЗС не обязательно означают ошибку. Пока человек ехал до заправки, могла приехать новая группа водителей, начаться слив топлива или закончиться один из сортов бензина.
Данные карт и приложений также часто оказывались неактуальными. По наблюдениям водителей, они могли правильно показывать цены и обычный ассортимент АЗС, но не фактическое наличие топлива в конкретный момент.
В Зеленограде стало лучше, но не везде вокруг
К середине июля сообщения из Зеленограда и ближайших населённых пунктов стали заметно спокойнее.
При этом водители продолжали писать о пустых заправках и очередях дальше по Ленинградскому направлению — в районе Клина, Тверской области и на отдельных участках М-11.
Поэтому данные подтверждают улучшение ситуации в Зеленограде и ближайших окрестностях, но не позволяют говорить о нормализации во всём регионе.
Как считали
Пир анализе сообщений выделялись наблюдения о наличии и отсутствии топлива, сортах бензина, очередях, ограничениях, прибытии бензовозов и временном закрытии АЗС.
Вопросы вроде «где есть 95-й?» учитывались отдельно и не считались подтверждением наличия или отсутствия бензина. Одно сообщение могло содержать информацию сразу о нескольких заправках и относиться к нескольким категориям.
Это анализ пользовательских сообщений, а не официальная статистика поставок и остатков топлива. Он показывает, как менялось восприятие ситуации самими водителями.
Сообщения подтверждают, что к середине июля заправиться в Зеленограде стало заметно проще, чем в конце июня. Стало меньше пустых АЗС и многочасовых очередей, чаще встречаются сообщения о наличии топлива и ожидании в несколько минут.
Однако перебои сохраняются на отдельных станциях, продолжают действовать ограничения на объём, а наиболее заметной нерешённой проблемой остаётся наличие 100-го бензина.