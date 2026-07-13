Пустых заправок стало меньше

В первую неделю наблюдений — с 28 июня по 4 июля — около 43% сообщений о наличии топлива касались серьёзных проблем: АЗС была закрыта или пуста, бензина не было совсем либо оставался только дизель.

С 9 по 12 июля доля таких сообщений снизилась примерно до 24%.

Одновременно доля сообщений о наличии всех основных видов топлива выросла более чем вдвое — с 13% до 28%.

В конце июня водители регулярно рассказывали, что объехали несколько пустых заправок подряд. Встречались сообщения об очередях на час-полтора и два часа, хвостах до соседней остановки, поворота или жилого комплекса. Некоторые отказывались от попыток заправиться и возвращались домой.

К середине июля чаще стали появляться сообщения другого типа: «всё есть», «подъехал сразу к колонке», «очереди нет», «три-четыре машины», «потратил десять минут».