Участие стоит 900 рублей, продажа только открылась. Про погоду всё понимают — но надеются на лето и солнце, а решение о переносе будут принимать накануне проведения, со всеми свяжутся.

Участники узнают о том, за какие здания коллектив архитекторов получил высшую премию СССР и как менялся облик Центральной площади города. Гид расскажет о флоре и фауне Зеленограда, создании Парка Победы и Большого городского пруда, инженерных и ландшафтных решениях. Завершится рассказ личными историями об отдыхе горожан на воде: парусном спорте, рыбалке, посещении кафе, танцплощадок и пляжей.