Экскурсия на лодках по городскому пруду — Музей Зеленограда придумал новый формат краеведческих прогулок и проведет первую 24 июля 13.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Участники увидят известные природные и архитектурные объекты города с лодок — Парк 40-летия Победы и Дендропарк, Научный центр, здание КЦ «Зеленоград».

Музеолог, призер конкурса «Лучший музейный работник-экскурсовод», расскажет интересные факты и истории.

Участие стоит 900 рублей, продажа только открылась. Про погоду всё понимают — но надеются на лето и солнце, а решение о переносе будут принимать накануне проведения, со всеми свяжутся.

Участники узнают о том, за какие здания коллектив архитекторов получил высшую премию СССР и как менялся облик Центральной площади города. Гид расскажет о флоре и фауне Зеленограда, создании Парка Победы и Большого городского пруда, инженерных и ландшафтных решениях. Завершится рассказ личными историями об отдыхе горожан на воде: парусном спорте, рыбалке, посещении кафе, танцплощадок и пляжей.

Во время прогулки можно сделать атмосферные фотографии с необычного ракурса, а закатный свет придаст пейзажу особую магию.

В интеллектуальном заплыве принимают участие 6-8 лодок. Экскурсовод занимает место на одной из них и дает сигналы, когда участникам пора сделать остановку для нового рассказа. Всем выдадут микрофоны с наушниками, чтобы хорошо слышать ведущего.

Особенности формата:

— прогулка — групповая, рассадка в лодки осуществляется на месте

— вместимость каждой лодки — не более трех взрослых и одного ребенка (не моложе 7 лет и обязательно в сопровождении взрослого участника)

— участники самостоятельно осуществляют греблю в среднем темпе с умеренной физической нагрузкой

— перед началом будет проведен инструктаж, всем выдадут спасательные жилеты (максимальная плавучесть — 120 кг)

— пустят только трезвых

— с собой рекомендуют взять плед, дождевик и зонт, надеть удобную обувь и одежду по погоде

Экскурсия запланирована на 24 июля (это пятница) в 19:00. Продолжительность — 1,5 часа.

Продажа билетов по 900 рублей (льгот нет) открылась: https://bilet.mos.ru/event/684004257/

Место сбора: лодочная станция на пруду «Ангстрем».

Телефон для справок: 8-916-055-18-21

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афиша, экскурсии
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