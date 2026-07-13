Маршруты трёх автобусов продлят после Крюковской площади 13.07.2026 ZELENOGRAD.RU

С 18 июля для маршрутов 3, 21 и 400 добавляется остановка «Улица Панфилова».

Сейчас конечная и начальная остановка у этих автобусов на Крюковской площади — автобусы высаживают пассажиров у вокзала, здесь же стоят, затем подъезжают к остановкам для посадки.

Перенести конечную планировали после открытия новой отстойно-разворотной площадки на улице Панфилова, неподалеку от входа в фермерский рынок «Авангард».

Два года назад в префектуре говорили, что это изменение коснётся также маршрутов 2, 4, 24, 29 и 31, но пока департамент транспорта о переноса конечной для этих маршрутов не сообщает.

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Метки:
автобусы, автобусная остановка
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