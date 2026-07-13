Есть разрушения в ещё одной деревне в Истре, а также попадание в многоквартирный дом в Можайске.



Всего за ночь в Московской области сбит 81 беспилотник: над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.