Три человека погибли и ещё трое пострадали при падении беспилотника в посёлке Пионерский городского округа Истра в ночь на понедельник — это около 20 километров от Зеленограда.
В соседнем с Зеленоградом Солнечногорске беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. Пострадали два человека, повреждены стена и остекление здания.
Есть разрушения в ещё одной деревне в Истре, а также попадание в многоквартирный дом в Можайске.
Всего за ночь в Московской области сбит 81 беспилотник: над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.
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