Особенно сильно пострадала улица Андреевка — там несколько автомобилей встали на дороге из-за гидроудара. Затопило и общественный транспорт: на кадрах видно, как вода проникает в салон одного из автобусов.



Не повезло и тем, кто пытался скрыться от дождя в подземном переходе на станции Крюково — там также образовались огромные лужи.



У корпуса 618 пострадали деревья, на кадрах видны разрушенные стволы.



Если у вас есть какая-либо информация о последствиях ливня — пишите нам в редакцию @zelenogradru_helper_bot или оставьте сообщение в комментариях.



Напоминаем, что о подтоплениях можно сообщать на круглосуточную горячую линию Мосводостока: +7-495-657-87-03