После сильного дождя на недавно разровненном пляже Чёрного озера появились промоины. Ещё при обсуждении проекта местные жители предупреждали: чтобы песок не смывало в озеро, его нужно совсем отодвинуть от воды, а берег засадить травой — похоже, этого решили не делать.
На видео после дождя видно, как прежде ровная поверхность пляжа покрылась заметными канавами, направленными к озеру. Именно такой размыв обсуждали ещё до начала реконструкции.
На встречах с жителями чиновники и проектировщики называли сползание песка одной из проблем Чёрного озера. По их объяснению, песок засыпает родники, питающие водоём, и тем самым ускоряет его заболачивание.
При этом в итоговой пояснительной записке к проекту опасность сползания песка и засыпания родников уже не упоминается. В документе сказано, что береговые процессы «практически не проявляются», а редкие неглубокие промоины возникают из-за дождевых и талых вод. Эрозионные процессы авторы документа также называют практически отсутствующими.
Среди проектных решений в пояснительной записке указаны замена пляжного покрытия и поверхностный водоотвод. Отдельных мер, которые должны удерживать песок в документации, которую префектура предоставила «Зеленоград.ру», не обнаружено.
Постоянной системы перехвата воды в проекте не описано: предполагается, что вода должна уходить «по рельефу в пониженные места». Вот она и уходит в озеро вместе с песком, который оставили у берега.
При этом проект составлен небрежно, в нем есть противоречия и отсылки к другому объекту — к Школьному озеру. В частности, в томе про экологию. Возможно, материалы просто копируют из проекта в проект без реального изменения.