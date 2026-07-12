На видео после дождя видно, как прежде ровная поверхность пляжа покрылась заметными канавами, направленными к озеру. Именно такой размыв обсуждали ещё до начала реконструкции.



На встречах с жителями чиновники и проектировщики называли сползание песка одной из проблем Чёрного озера. По их объяснению, песок засыпает родники, питающие водоём, и тем самым ускоряет его заболачивание.



При этом в итоговой пояснительной записке к проекту опасность сползания песка и засыпания родников уже не упоминается. В документе сказано, что береговые процессы «практически не проявляются», а редкие неглубокие промоины возникают из-за дождевых и талых вод. Эрозионные процессы авторы документа также называют практически отсутствующими.



Среди проектных решений в пояснительной записке указаны замена пляжного покрытия и поверхностный водоотвод. Отдельных мер, которые должны удерживать песок в документации, которую префектура предоставила «Зеленоград.ру», не обнаружено.



Постоянной системы перехвата воды в проекте не описано: предполагается, что вода должна уходить «по рельефу в пониженные места». Вот она и уходит в озеро вместе с песком, который оставили у берега.



При этом проект составлен небрежно, в нем есть противоречия и отсылки к другому объекту — к Школьному озеру. В частности, в томе про экологию. Возможно, материалы просто копируют из проекта в проект без реального изменения.