Новый пляж на Чёрном озере снова размыло дождём. Жители предупреждали, что песок надо убрать от воды 12.07.2026 ZELENOGRAD.RU

После сильного дождя на недавно разровненном пляже Чёрного озера появились промоины. Ещё при обсуждении проекта местные жители предупреждали: чтобы песок не смывало в озеро, его нужно совсем отодвинуть от воды, а берег засадить травой — похоже, этого решили не делать.

На видео после дождя видно, как прежде ровная поверхность пляжа покрылась заметными канавами, направленными к озеру. Именно такой размыв обсуждали ещё до начала реконструкции.

На встречах с жителями чиновники и проектировщики называли сползание песка одной из проблем Чёрного озера. По их объяснению, песок засыпает родники, питающие водоём, и тем самым ускоряет его заболачивание.

При этом в итоговой пояснительной записке к проекту опасность сползания песка и засыпания родников уже не упоминается. В документе сказано, что береговые процессы «практически не проявляются», а редкие неглубокие промоины возникают из-за дождевых и талых вод. Эрозионные процессы авторы документа также называют практически отсутствующими.

Среди проектных решений в пояснительной записке указаны замена пляжного покрытия и поверхностный водоотвод. Отдельных мер, которые должны удерживать песок в документации, которую префектура предоставила «Зеленоград.ру», не обнаружено.

Постоянной системы перехвата воды в проекте не описано: предполагается, что вода должна уходить «по рельефу в пониженные места». Вот она и уходит в озеро вместе с песком, который оставили у берега.

При этом проект составлен небрежно, в нем есть противоречия и отсылки к другому объекту — к Школьному озеру. В частности, в томе про экологию. Возможно, материалы просто копируют из проекта в проект без реального изменения.

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Метки:
благоустройство, черное озеро, пляж
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