Для сбора помощи Митина создала группу во «ВКонтакте», а затем вместе с единомышленниками зарегистрировала благотворительный фонд. Первый собственный приют «Ники» в Малино был рассчитан всего на 50 животных. Через два года туда перевезли собак и кошек из «Санты».

Сейчас в приюте «Ника» в Малино живут около 250 собак и 50 кошек. Второй приют фонда — центр помощи животным «Мокрый нос» в Брёхово — рассчитан более чем на 500 подопечных. Всего в двух приютах одновременно содержатся около 800 животных.

За 15 лет «Ника» превратилась из локальной инициативы в организацию, которая помогает животным в разных регионах России. У фонда работают горячая линия и служба выезда к пострадавшим животным, ветеринарная клиника, программы поддержки других приютов, а также специалисты по поведению собак и кошек. По словам Веры Митиной, фонд регулярно помогает примерно 600 организациям и ежегодно передаёт приютам более тысячи тонн корма.

Один из наиболее известных проектов «Ники» — фестивали-пристройства Woof. По данным фонда, благодаря им хозяев нашли уже более 3200 собак и кошек.

В прошлом году Вера Митина рассказывала «Зеленоград.ру», что развитию проекта помогла поддержка зеленоградцев. В 2024 году фестивали Woof получили более 10 тысяч голосов на народном голосовании премии «Мы вместе» и заняли первое место по итогам зрительского голосования.

Подробнее о работе фонда — на сайте https://fond-nika.ru/

С 15-летием фонд поздравили актёры, телеведущие, блогеры и стендап-комики, которые участвуют в его проектах и помогают рассказывать о животных.

В «Нике» также предложили присоединиться к поздравлениям всем, кто забирал животных из приюта, становился волонтёром, переводил пожертвования или помогал фонду распространять информацию о его подопечных.