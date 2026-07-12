Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
Фонду помощи животным «Ника» исполнилось 15 лет. Он начинался с небольшого приюта в Малино, а вырос в крупный фонд с проектами по всей России 12.07.2026 ZELENOGRAD.RU

История фонда началась в 2011 году. Зеленоградка Вера Митина хотела помогать бездомным животным и приехала в частный приют «Санта» — на тот момент единственный в Зеленограде. Там находилось около 200 животных. По словам Митиной, собаки жили в полуразрушенных вольерах, большинство животных не были стерилизованы и привиты, а постоянного источника корма у приюта не было.

Для сбора помощи Митина создала группу во «ВКонтакте», а затем вместе с единомышленниками зарегистрировала благотворительный фонд. Первый собственный приют «Ники» в Малино был рассчитан всего на 50 животных. Через два года туда перевезли собак и кошек из «Санты».

Сейчас в приюте «Ника» в Малино живут около 250 собак и 50 кошек. Второй приют фонда — центр помощи животным «Мокрый нос» в Брёхово — рассчитан более чем на 500 подопечных. Всего в двух приютах одновременно содержатся около 800 животных.

За 15 лет «Ника» превратилась из локальной инициативы в организацию, которая помогает животным в разных регионах России. У фонда работают горячая линия и служба выезда к пострадавшим животным, ветеринарная клиника, программы поддержки других приютов, а также специалисты по поведению собак и кошек. По словам Веры Митиной, фонд регулярно помогает примерно 600 организациям и ежегодно передаёт приютам более тысячи тонн корма.

Один из наиболее известных проектов «Ники» — фестивали-пристройства Woof. По данным фонда, благодаря им хозяев нашли уже более 3200 собак и кошек.

В прошлом году Вера Митина рассказывала «Зеленоград.ру», что развитию проекта помогла поддержка зеленоградцев. В 2024 году фестивали Woof получили более 10 тысяч голосов на народном голосовании премии «Мы вместе» и заняли первое место по итогам зрительского голосования.

Подробнее о работе фонда — на сайте https://fond-nika.ru/

С 15-летием фонд поздравили актёры, телеведущие, блогеры и стендап-комики, которые участвуют в его проектах и помогают рассказывать о животных.

В «Нике» также предложили присоединиться к поздравлениям всем, кто забирал животных из приюта, становился волонтёром, переводил пожертвования или помогал фонду распространять информацию о его подопечных.

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Метки:
благотворительность, бездомные животные
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