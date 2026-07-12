София участвовала в городском конкурсе технического моделирования, конструирования и дизайна «Технодром» в рамках программы «Новые вершины». Её проект отметили в номинации «Моделирование и конструирование в сфере дизайна и науки» среди участников 13-16 лет.

Для проекта София разработала светильники в виде китов, скатов и других морских обитателей. Их сине-фиолетовая расцветка напоминает космос.

София занимается в школе дизайна «Константа» при Зеленоградском дворце творчества. Школа дизайна «Константа» — это творческий коллектив, действующий на базе Дворца творчества и ориентированный на обучение детей и подростков от 5 до 17 лет основам дизайна, проектированию и разработкам технологических и дизайн-проектов. Её руководитель — педагог Ангелина Константинова.