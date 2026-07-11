Мошенники снова добавляют зеленоградцев в фейковые чаты «Мосэнергосбыта» и требуют получить «уникальный ключ» 11.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградцев начали добавлять в закрытые телеграм-группы, созданные якобы для перерасчёта коммунальных платежей. Мошенники используют названия «МЭС / Расчёт», «МЭС / Онлайн» и логотип, похожий на знак «Мосэнергосбыта».

В одном из таких чатов, скриншоты которого прислали читатели «Зеленоград.ру», было восемь участников. Администратор объявил жильцам о срочном перерасчёте и сообщил, что для завершения процедуры необходимо получить и передать некий «ключ».

Затем участники группы один за другим начали публиковать шестизначные комбинации. Администратор отвечал, что данные «подтвердились», благодарил за оперативность и спрашивал, кто ещё не прошёл процедуру.

Скорее всего, все эти участники — подставные аккаунты, а настоящий получатель сообщения в группе только один. Такая массовка создаёт впечатление, что чат настоящий, соседи уже выполнили требование, а передача кода безопасна.

Когда в чате якобы остался последний человек, администратор обратился к нему по имени: «Остались только вы». Затем потенциальной жертве несколько раз прислали ссылку на стороннего телеграм-бота, оформленного под сервис «Госуслуг», и предложили получить там «уникальный ключ».

Переходить по такой ссылке и выполнять инструкции бота нельзя. Под видом «ключа» мошенники могут пытаться получить код подтверждения, данные учётной записи или другую информацию, необходимую для доступа к чужим аккаунтам.

Это типовая схема мошенничества с фейковыми служебными и домовыми чатами. Группу создают специально для одного человека, а остальные участники изображают жильцов, пациентов или клиентов организации. Они подтверждают выдуманную процедуру, публикуют коды и тем самым подталкивают жертву повторить их действия.

Ранее подобные чаты создавали от имени ЕМИАС, поликлиник, «Жилищника» и других коммунальных служб. Меняются название организации и повод — перерасчёт, актуализация данных, проверка счётчиков или электронной медкарты, — но принцип остаётся тем же: человека торопят и убеждают передать код или перейти в поддельный сервис.

От имени «Мосэнергосбыта» мошенники действуют не первый год. Ещё в 2024 году компания предупреждала о звонках якобы с её горячей линии. Злоумышленники предлагали установить программу для автоматической передачи показаний счётчиков и требовали сообщить личные и паспортные данные. Позже появились фейковые телеграм-чаты с предложениями провести перерасчёт коммунальных платежей.

  • Если вас без предупреждения добавили в подобную группу, не отвечайте участникам, не переходите по ссылкам и не отправляйте коды, пароли или личные данные. На чат нужно пожаловаться как на спам и выйти из него.
  • Если код уже передан мошенникам, необходимо сразу сменить пароли, проверить активные сессии в «Госуслугах», мессенджерах и других аккаунтах и завершить подозрительные входы. При риске доступа к банковскому приложению нужно позвонить в банк по официальному номеру. Если злоумышленники получили персональные данные или деньги — обратиться в полицию по номеру 112.
  • Перешлите это предупреждение родственникам и знакомым, которые могут принять фейковый чат за настоящий.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
мошенничество, мосэнергосбыт
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Число курьеров в Москве за год выросло почти в полтора раза. Число заказов растёт не так быстро Новости
Ночные работы у детсадов объяснили «текущим ремонтом». Что именно делают, власти не уточнили Новости
Мошенники снова добавляют зеленоградцев в фейковые чаты «Мосэнергосбыта» и требуют получить «уникальный ключ» Новости
Мама приехала за 1500 километров, чтобы в сложной ситуации родить сына в зеленоградском роддоме Новости
На пруду в 12-м микрорайоне высадили водные растения на специальном биоплато Новости
После смены владельца парковка в 17-м микрорайоне подорожает на треть — до 8000 рублей Новости
Электробус вышел на маршрут 400к между Зеленоградом и метро «Сходненская» Новости
Впереди выходные — собрали для вас анонсы мероприятий на 11-12 июля в Зеленограде Новости
«Конфета Зеленоград» появилась в новой кофейне в доме «Флейта» Новости
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей и подростков на выходные 11-12 июля и новую неделю Новости
Бесплатное обучение по нацпроекту «Кадры» в 2026 году Реклама
Семейный досуг при любой погоде организуют в шатре библиотек у Школьного озера: в субботу мероприятия посвятят «Волшебнику Изумрудного города», в воскресенье — книгам Паустовского и Сутеева Новости
Бесплатные концерты фестиваля «Лето в Москве» — рок, фолк и эстрада в выходные на площади Юности и в 16-м микрорайоне Новости
Часть «Ласточек-комфорт» укоротили в два раза Новости
Получи востребованное IT-образование в МИЭТе: рассказываем про направления подготовки для будущих айтишников Реклама
Мероприятия для детей и семейного посещения на площади Юности — шоу огня и танца, кукольный спектакль и арт-пикник Новости
Легенды джаза — музыку и историю Билли Холидей на сцене клуба «ДК41» представит победительница международного джазового конкурса Новости
Высокая белая пена появилась на реке Сходня — за Школьным озером и городского пруда Новости
Бэби-клуб в Зеленограде: занятия для детей от 8 месяцев до 7 лет Реклама
На большом экране в Зеленограде покажут «Укрощение строптивой» — одну из самых дерзких комедий Шекспира в постановке легендарного театра «Глобус» Новости
Реконструкция Панфиловского проспекта затянется на полтора месяца дольше плана Новости
Платная парковка в Московской области подорожает на 30% Новости
На Берёзовой аллее сделают четыре остановки Новости
«Справедливая Россия» и «Зелёные» выдвинули кандидатов в Госдуму от Зеленограда Новости
Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» проходит до 12 июля в Истре Новости
Укладывать асфальт на Панфиловском проспекте обещают ночью, когда меньше машин Новости
В России растет спрос на смартфоны со встроенным ИИ Реклама
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру