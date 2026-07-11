Зеленоградцев начали добавлять в закрытые телеграм-группы, созданные якобы для перерасчёта коммунальных платежей. Мошенники используют названия «МЭС / Расчёт», «МЭС / Онлайн» и логотип, похожий на знак «Мосэнергосбыта».

В одном из таких чатов, скриншоты которого прислали читатели «Зеленоград.ру», было восемь участников. Администратор объявил жильцам о срочном перерасчёте и сообщил, что для завершения процедуры необходимо получить и передать некий «ключ».

Затем участники группы один за другим начали публиковать шестизначные комбинации. Администратор отвечал, что данные «подтвердились», благодарил за оперативность и спрашивал, кто ещё не прошёл процедуру.

Скорее всего, все эти участники — подставные аккаунты, а настоящий получатель сообщения в группе только один. Такая массовка создаёт впечатление, что чат настоящий, соседи уже выполнили требование, а передача кода безопасна.

Когда в чате якобы остался последний человек, администратор обратился к нему по имени: «Остались только вы». Затем потенциальной жертве несколько раз прислали ссылку на стороннего телеграм-бота, оформленного под сервис «Госуслуг», и предложили получить там «уникальный ключ».

Переходить по такой ссылке и выполнять инструкции бота нельзя. Под видом «ключа» мошенники могут пытаться получить код подтверждения, данные учётной записи или другую информацию, необходимую для доступа к чужим аккаунтам.

Это типовая схема мошенничества с фейковыми служебными и домовыми чатами. Группу создают специально для одного человека, а остальные участники изображают жильцов, пациентов или клиентов организации. Они подтверждают выдуманную процедуру, публикуют коды и тем самым подталкивают жертву повторить их действия.

Ранее подобные чаты создавали от имени ЕМИАС, поликлиник, «Жилищника» и других коммунальных служб. Меняются название организации и повод — перерасчёт, актуализация данных, проверка счётчиков или электронной медкарты, — но принцип остаётся тем же: человека торопят и убеждают передать код или перейти в поддельный сервис.

От имени «Мосэнергосбыта» мошенники действуют не первый год. Ещё в 2024 году компания предупреждала о звонках якобы с её горячей линии. Злоумышленники предлагали установить программу для автоматической передачи показаний счётчиков и требовали сообщить личные и паспортные данные. Позже появились фейковые телеграм-чаты с предложениями провести перерасчёт коммунальных платежей.