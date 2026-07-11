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Мама приехала за 1500 километров, чтобы в сложной ситуации родить сына в зеленоградском роддоме 11.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Жительница Перми Александра обратилась в перинатальный центр при больнице имени Кончаловского, чтобы родить четвёртого ребёнка. Беременность была сложной: ранее женщина перенесла три кесаревых сечения, поэтому существовал высокий риск осложнений.

Роды проходили по программе «Роды в Москве». Александре помогли подобрать роддом. Зеленоградские врачи начали дистанционно наблюдать женщину ещё во втором триместре беременности, а за неделю до родов она приехала в Москву.

Обследование показало многократное обвитие плода пуповиной. Это редкое и опасное осложнение, которое могло привести к острой нехватке кислорода.

Ребёнок родился в стабильном состоянии, но с низким весом — 1900 граммов. Следующие три недели он провёл под наблюдением врачей: мальчика обследовали и помогали ему набрать вес. После выписки мама с сыном вернулись домой.

«Я лежала в палате одна и несколько раз в сутки поднималась к ребёнку в реанимацию. Видела, что его обследуют с головы до ног, и понимала: они всё делают правильно. Здесь потрясающая команда, и самое главное — огромная моральная поддержка», — рассказала Александра.

Программа «Роды в Москве» помогает беременным из российских регионов получить медпомощь в московских роддомах бесплатно по полису ОМС независимо от места проживания.

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Метки:
беременность, роддом, перинатальный центр, Перинатальный центр (роддом)
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