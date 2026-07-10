Совпадение цены с номером корпуса, возможно, неслучайно. Горожане уже иронизируют и предлагают открыть следующую точку в 1-м микрорайоне — чтобы конфета с ценой по номеру корпуса стоила дешевле.

Кофейня Ruma’s открылась во «Флейте» в конце июня. Она работает ежедневно с 8:00 до 22:00.

Ruma’s — зеленоградская сеть кофеен со свежеобжаренным кофе, десертами и конфетами ручной работы. Её точки также работают в «Иридиуме», фитнесе «Электрон», бизнес-центре на Центральной площади, «1000 мелочах», фудмоле «Станция» и на площадке «Алабушево» технополиса «Москва».