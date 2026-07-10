«Конфета Зеленоград» появилась в новой кофейне в доме «Флейта» 10.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Под обёрткой с зеленоградским гербом символикой скрывается пирожное «картошка» с шоколадной основой, мягкой карамелью и фундучной пастой.

Десерт «Конфета Зеленоград» начали продавать в новой кофейне сети Ruma’s в корпусе 360. Он доступен только в этой точке сети и стоит 360 рублей за штуку.

Совпадение цены с номером корпуса, возможно, неслучайно. Горожане уже иронизируют и предлагают открыть следующую точку в 1-м микрорайоне — чтобы конфета с ценой по номеру корпуса стоила дешевле.

Кофейня Ruma’s открылась во «Флейте» в конце июня. Она работает ежедневно с 8:00 до 22:00.

Ruma’s — зеленоградская сеть кофеен со свежеобжаренным кофе, десертами и конфетами ручной работы. Её точки также работают в «Иридиуме», фитнесе «Электрон», бизнес-центре на Центральной площади, «1000 мелочах», фудмоле «Станция» и на площадке «Алабушево» технополиса «Москва».

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Метки:
рестораны и кафе, флейта
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