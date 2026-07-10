Развивающие интересные занятия для детей с трех лет разрабатывают зеленоградские библиотекари. Каждые выходные программа посвящена новым темам и проходит в интерактивном формате. А еще с детьми играют в настольные игры.

В выходные нас ждут дожди, но крытый шатер в Озеропарке защищен от непогоды, пока мероприятия не отменяют.