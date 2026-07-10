Семейный досуг при любой погоде организуют в шатре библиотек у Школьного озера: в субботу мероприятия посвятят «Волшебнику Изумрудного города», в воскресенье — книгам Паустовского и Сутеева 10.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Развивающие интересные занятия для детей с трех лет разрабатывают зеленоградские библиотекари. Каждые выходные программа посвящена новым темам и проходит в интерактивном формате. А еще с детьми играют в настольные игры.

В выходные нас ждут дожди, но крытый шатер в Озеропарке защищен от непогоды, пока мероприятия не отменяют.

Суббота, 11 июля, 10:00 — 17:00 — по книге «Волшебник Изумрудного города»

  • 10:00 — 11:00 Чтение вслух отрывков из легендарной книги Александра Волкова (3+)
  • 11:00 — 12:00 Мастер-класс по изготовлению книжной закладки с любимым героем книги (3+)
  • 12:00 — 13:30 Интеллектуальная игра «Возвращение в Изумрудный город» (6+)
  • 13:30 — 15:00 Квест «Четыре заветных желания» (6+)
  • 15:00 — 16:00 Бумажная мастерская «Очки волшебника» (4+)
  • 16:00 — 17:00 Игротека настольных игр (6+)

Воскресенье, 12 июля, 10:00 — 17:00 — по книгам Паустовского и Сутеева (о природе)

  • 10:00 — 12:00 Игротека настольных игр (6+)
  • 12:00 — 14:00 Чтение вслух книг Константина Паустовского «Растрёпанный воробей» и Владимира Сутеева «Это что за птица?», а также изготовление маски-ободка в виде птички и забавного клюва из бумаги (для детей 4-12 лет)
  • 14:00 — 16:00 Мастер-класс из бумаги и ниток «Птичка-невеличка» (для детей 6-12 лет)
  • 16:00 — 17:00 Ребусы, кроссворды и загадки (для детей 6-12 лет)

Рекомендуем ориентироваться на актуальную погоду, брать зонты и дождевики и проверить до посещения мероприятий группу «Культуры Зеленограда» ВКонтакте: https://vk.com/zelkultura, в ней публикуют информацию про отмены и переносы.

  • Библиошатер расположен в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002
  • Участие бесплатное, запись не нужна
  • Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05

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Метки:
дети, досуг, летний отдых, Озеропарк
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