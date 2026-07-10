Развивающие интересные занятия для детей с трех лет разрабатывают зеленоградские библиотекари. Каждые выходные программа посвящена новым темам и проходит в интерактивном формате. А еще с детьми играют в настольные игры.
В выходные нас ждут дожди, но крытый шатер в Озеропарке защищен от непогоды, пока мероприятия не отменяют.
Суббота, 11 июля, 10:00 — 17:00 — по книге «Волшебник Изумрудного города»
- 10:00 — 11:00 Чтение вслух отрывков из легендарной книги Александра Волкова (3+)
- 11:00 — 12:00 Мастер-класс по изготовлению книжной закладки с любимым героем книги (3+)
- 12:00 — 13:30 Интеллектуальная игра «Возвращение в Изумрудный город» (6+)
- 13:30 — 15:00 Квест «Четыре заветных желания» (6+)
- 15:00 — 16:00 Бумажная мастерская «Очки волшебника» (4+)
- 16:00 — 17:00 Игротека настольных игр (6+)
Воскресенье, 12 июля, 10:00 — 17:00 — по книгам Паустовского и Сутеева (о природе)
- 10:00 — 12:00 Игротека настольных игр (6+)
- 12:00 — 14:00 Чтение вслух книг Константина Паустовского «Растрёпанный воробей» и Владимира Сутеева «Это что за птица?», а также изготовление маски-ободка в виде птички и забавного клюва из бумаги (для детей 4-12 лет)
- 14:00 — 16:00 Мастер-класс из бумаги и ниток «Птичка-невеличка» (для детей 6-12 лет)
- 16:00 — 17:00 Ребусы, кроссворды и загадки (для детей 6-12 лет)
Рекомендуем ориентироваться на актуальную погоду, брать зонты и дождевики и проверить до посещения мероприятий группу «Культуры Зеленограда» ВКонтакте: https://vk.com/zelkultura, в ней публикуют информацию про отмены и переносы.
- Библиошатер расположен в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002
- Участие бесплатное, запись не нужна
- Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05
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