С 9 июля часть поездов категории «Ласточка-комфорт» на Ленинградском направлении ходит укороченными составами — по пять вагонов. Об этом говорится в предупреждении сервиса «Яндекс Расписания».



Причиной названы технические обстоятельства. Какие именно поезда затронуты и когда они вернутся к обычной составности, не уточняется.



Отдельного сообщения об изменениях в официальных каналах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании и Октябрьской железной дороги найти не удалось.



Пассажирам стоит учитывать, что в пятивагонном составе мест меньше, чем в сдвоенной десятивагонной «Ласточке», поэтому в часы пик поезда могут быть более загруженными.