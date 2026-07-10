С 9 июля часть поездов категории «Ласточка-комфорт» на Ленинградском направлении ходит укороченными составами — по пять вагонов. Об этом говорится в предупреждении сервиса «Яндекс Расписания».
Причиной названы технические обстоятельства. Какие именно поезда затронуты и когда они вернутся к обычной составности, не уточняется.
Отдельного сообщения об изменениях в официальных каналах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании и Октябрьской железной дороги найти не удалось.
Пассажирам стоит учитывать, что в пятивагонном составе мест меньше, чем в сдвоенной десятивагонной «Ласточке», поэтому в часы пик поезда могут быть более загруженными.
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