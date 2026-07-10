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Кроме того, летом на площади Юности детям ежедневно предлагают активные занятия, связанные со спортом, квестами, настольными и подвижными играми, личными и командными соревнованиями. Сориентироваться по стандартному расписанию можно здесь

Программа фестиваля «Лето в Москве» постоянно расширяется — проверять обновления можно на сайте leto.mos.ru/. Выбирайте округ Зеленоград, формат или дату мероприятий, отдельно можно сделать выборку событий для детей.