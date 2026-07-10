ОКЦ Зеленограда ВКонтакте
Для родителей Зеленограда собрали события фестиваля «Лето в Москве» на выходные и новую неделю. Вход свободный.
12 июля, воскресенье
- 19:00 — 20:00 — Фаер-шоу от проекта «Айро» (0+)
- Огонь, свет и трюки — пламя и хореография соединятся в эффектное зрелище.
17 июля, пятница
- 16:30-17:00 — Кукольное представление «Сказки гуляют по свету» (0+)
- Юные зрители помогут сказочным героям преодолеть препятствия, разгадают хитрые загадки и станут частью настоящего волшебства.
- 18:00-20:00 — Арт-пикник (6+)
- Программа соединит досуг и творчество для детей.
Больше событий:
Кроме того, летом на площади Юности детям ежедневно предлагают активные занятия, связанные со спортом, квестами, настольными и подвижными играми, личными и командными соревнованиями. Сориентироваться по стандартному расписанию можно здесь
Программа фестиваля «Лето в Москве» постоянно расширяется — проверять обновления можно на сайте leto.mos.ru/. Выбирайте округ Зеленоград, формат или дату мероприятий, отдельно можно сделать выборку событий для детей.
- Рекомендуем также отслеживать актуальный прогноз погоды — фестиваль проходит под открытым небом.
- Изменения в программе, которые зависят от погоды в день мероприятия, публикуют в группе ОКЦ ВКонтакте: vk.com/okc_zelao. Здесь можно проверять до посещения, есть ли переносы или сокращения программы.
- Мероприятия проходят на площади Юности. Вход свободный.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Платный доступ к городским кортам в МЖК убрали после публикации «Зеленоград.ру» и обращения кандидата в депутаты от КПРФ Новости
На что сходить с ребенком в кино — на этой неделе новинки для детей и подростков есть в кинотеатрах Зеленопарка и Отрады Новости
Если вы живёте в Зеленограде и у вас есть ребёнок старше 6 лет — вам точно стоит познакомиться с iQ?центром Реклама
Детей от шести лет приглашают 12 июля в Менделеево — здесь проведут тренировку навыков ориентирования на местности в формате поиска клада Новости
Сильные дожди могут накрыть к выходным московский регион — два циклона сольются и прогнозировать погоду станет сложней Новости
У Школьного озера нет медленной зоны для самокатов — хотя летом здесь один из самых больших потоков пешеходов Новости
Зеленоградцев старшего возраста приглашают на ретро-дискотеку — вечером 10 июля на площади Юности Новости