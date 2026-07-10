Мероприятия для детей и семейного посещения на площади Юности — шоу огня и танца, кукольный спектакль и арт-пикник 10.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Для родителей Зеленограда собрали события фестиваля «Лето в Москве» на выходные и новую неделю. Вход свободный.

12 июля, воскресенье

  • 19:00 — 20:00 — Фаер-шоу от проекта «Айро» (0+)
    • Огонь, свет и трюки — пламя и хореография соединятся в эффектное зрелище.

17 июля, пятница

  • 16:30-17:00 — Кукольное представление «Сказки гуляют по свету» (0+)
    • Юные зрители помогут сказочным героям преодолеть препятствия, разгадают хитрые загадки и станут частью настоящего волшебства.

  • 18:00-20:00 — Арт-пикник (6+)

    • Программа соединит досуг и творчество для детей.

Больше событий:

Кроме того, летом на площади Юности детям ежедневно предлагают активные занятия, связанные со спортом, квестами, настольными и подвижными играми, личными и командными соревнованиями. Сориентироваться по стандартному расписанию можно здесь

Программа фестиваля «Лето в Москве» постоянно расширяется — проверять обновления можно на сайте leto.mos.ru/. Выбирайте округ Зеленоград, формат или дату мероприятий, отдельно можно сделать выборку событий для детей.

  • Рекомендуем также отслеживать актуальный прогноз погоды — фестиваль проходит под открытым небом.
  • Изменения в программе, которые зависят от погоды в день мероприятия, публикуют в группе ОКЦ ВКонтакте: vk.com/okc_zelao. Здесь можно проверять до посещения, есть ли переносы или сокращения программы.
  • Мероприятия проходят на площади Юности. Вход свободный.

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Метки:
дети, мероприятие, площадь Юности
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