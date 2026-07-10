«Снова в речку сливают какую-то химию, запах стоит неприятный, замечено не в первый раз. Может, пора уже обратить на это внимание», — говорят местные жители.

На фотографиях очевидцев — шапка пены, скопившейся у моста на краю Малого городского пруда: там река уходит в подземную трубу вокруг водоема, но пена из-за своей высоты осела даже наверху «плотины». Вряд ли она попала в сам пруд — паводка сейчас нет, уровень воды гораздо ниже. А вот с обещанными ливнями на выходные всё возможно.

Пена в русле Сходни появилась в районе Школьного озера, в месте водосброса, где река выходит из такой же обводной трубы вокруг водоёма.