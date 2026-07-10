Высокая белая пена появилась на реке Сходня — за Школьным озером и городского пруда 10.07.2026 ZELENOGRAD.RU

«Снова в речку сливают какую-то химию, запах стоит неприятный, замечено не в первый раз. Может, пора уже обратить на это внимание», — говорят местные жители.

На фотографиях очевидцев — шапка пены, скопившейся у моста на краю Малого городского пруда: там река уходит в подземную трубу вокруг водоема, но пена из-за своей высоты осела даже наверху «плотины». Вряд ли она попала в сам пруд — паводка сейчас нет, уровень воды гораздо ниже. А вот с обещанными ливнями на выходные всё возможно.

Пена в русле Сходни появилась в районе Школьного озера, в месте водосброса, где река выходит из такой же обводной трубы вокруг водоёма.

Белая пена неизвестного происхождения в реке — событие регулярное: её наблюдали и год назад, поражаясь количеству пенных «сугробов», и два года назад. Тем не менее, ответственные городские службы не смогли установить источник загрязнения — или не сообщили о нем.

В прошлом году Мосводосток объяснил пену «мойкой улиц с шампунем», которую якобы провели зеленоградские коммунальщики — в префектуре позже опровергли эти данные: пену заметили раньше мойки улиц. Тогда «Зеленоград.ру» обратился в прокуратуру по факту дезинформирования горожан и бездействия в поиске реальных причин регулярных загрязнений — никакой реакции на это не последовало.

Среди вероятных виновников называют производства, расположенные на Алабушевской улице, через которые протекает Сходня выше Школьного озера, а еще неисправные очистные сооружение Алабушево, мимо которых течет впадающий в Сходню Андреевский ручей.

При появлении пены, цветных примесей, масляных пятен, резкого запаха или других признаков загрязнения водоемов и ре звоните в 112 или на круглосуточную горячую линию Мосводостока: +7-495-657-87-03

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Метки:
загрязнение воды, река сходня, малый городской пруд
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