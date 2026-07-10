На большом экране в Зеленограде покажут «Укрощение строптивой» — одну из самых дерзких комедий Шекспира в постановке легендарного театра «Глобус» 10.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Это три часа темпераментных споров, остроумных словесных дуэлей и бурных примирений — с атмосферой настоящего шекспировского театра и эффектом присутствия в зрительном зале.

Катарину и Петруччо сыграл дуэт звезд театрального Лондона — Саманта Спайро и Саймон Пэйсли Дэй.

Показ состоится 12 июля (это воскресенье) в кинотеатре ТЦ «Зеленопарк».

В центре истории — Катарина, девушка с независимым характером, которую окружающие считают слишком резкой и несговорчивой. Петруччо уверен, что сможет ее «укротить», но очень скоро их знакомство превращается в настоящую битву характеров. Кто кого переиграет — и можно ли вообще заставить другого человека измениться?

Сегодня эта знаменитая комедия воспринимается особенно интересно: за шумным сюжетом о сватовстве и семейных интригах легко увидеть разговор о свободе, отношениях и попытках переделать близкого человека под себя.

Постановка театра «Глобус» превращает пьесу в яркий карнавал. Здесь много движения, озорства, комедийных столкновений и почти физической энергии — герои ссорятся так страстно, что происходящее напоминает одновременно романтическую комедию, цирковое представление и старое кино с его безумными погонями и драками тортами.

Критики пишут, что театральный дуэт актеров Саманты Спайро и Саймона Пэйсли Дэя ничуть не уступает легендарной паре Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона из знаменитой экранизации 1967 года.

Особенности формата:

Формат «театра в кино» превращает просмотр в уникальный визуальный опыт, который во многом дополняет, а иногда и превосходит посещение театра. Вы увидите лица артистов, их мимику и мельчайшие детали костюмов благодаря крупным планам. Действие раскроется через многоракурсную съемку, соединяющую масштаб массовых сцен и ювелирную технику актерской игры. Множество камер будут работать, чтобы вы оценили весь замысел постановки из удобного кресла.

Запись постановки на оригинальном английском языке с русскими субтитрами покажут 12 июля (это воскресенье) в 15:00 в кинотеатре Торгового центра «Зеленопарк». Продолжительность — 3 часа с одним антрактом, возрастное ограничение — 16+.

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Метки:
досуг, кинотеатр, спектакль, Зеленопарк
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