Это три часа темпераментных споров, остроумных словесных дуэлей и бурных примирений — с атмосферой настоящего шекспировского театра и эффектом присутствия в зрительном зале.
Катарину и Петруччо сыграл дуэт звезд театрального Лондона — Саманта Спайро и Саймон Пэйсли Дэй.
Показ состоится 12 июля (это воскресенье) в кинотеатре ТЦ «Зеленопарк».
В центре истории — Катарина, девушка с независимым характером, которую окружающие считают слишком резкой и несговорчивой. Петруччо уверен, что сможет ее «укротить», но очень скоро их знакомство превращается в настоящую битву характеров. Кто кого переиграет — и можно ли вообще заставить другого человека измениться?
Сегодня эта знаменитая комедия воспринимается особенно интересно: за шумным сюжетом о сватовстве и семейных интригах легко увидеть разговор о свободе, отношениях и попытках переделать близкого человека под себя.
Постановка театра «Глобус» превращает пьесу в яркий карнавал. Здесь много движения, озорства, комедийных столкновений и почти физической энергии — герои ссорятся так страстно, что происходящее напоминает одновременно романтическую комедию, цирковое представление и старое кино с его безумными погонями и драками тортами.
Критики пишут, что театральный дуэт актеров Саманты Спайро и Саймона Пэйсли Дэя ничуть не уступает легендарной паре Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона из знаменитой экранизации 1967 года.
Особенности формата:
Формат «театра в кино» превращает просмотр в уникальный визуальный опыт, который во многом дополняет, а иногда и превосходит посещение театра. Вы увидите лица артистов, их мимику и мельчайшие детали костюмов благодаря крупным планам. Действие раскроется через многоракурсную съемку, соединяющую масштаб массовых сцен и ювелирную технику актерской игры. Множество камер будут работать, чтобы вы оценили весь замысел постановки из удобного кресла.
Запись постановки на оригинальном английском языке с русскими субтитрами покажут 12 июля (это воскресенье) в 15:00 в кинотеатре Торгового центра «Зеленопарк». Продолжительность — 3 часа с одним антрактом, возрастное ограничение — 16+.
- Билеты стоят 800 рублей: zelenograd.theatrehd.com/ru/films/the-taming-of-the-shrew