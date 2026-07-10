В центре истории — Катарина, девушка с независимым характером, которую окружающие считают слишком резкой и несговорчивой. Петруччо уверен, что сможет ее «укротить», но очень скоро их знакомство превращается в настоящую битву характеров. Кто кого переиграет — и можно ли вообще заставить другого человека измениться?

Сегодня эта знаменитая комедия воспринимается особенно интересно: за шумным сюжетом о сватовстве и семейных интригах легко увидеть разговор о свободе, отношениях и попытках переделать близкого человека под себя.

Постановка театра «Глобус» превращает пьесу в яркий карнавал. Здесь много движения, озорства, комедийных столкновений и почти физической энергии — герои ссорятся так страстно, что происходящее напоминает одновременно романтическую комедию, цирковое представление и старое кино с его безумными погонями и драками тортами.

Критики пишут, что театральный дуэт актеров Саманты Спайро и Саймона Пэйсли Дэя ничуть не уступает легендарной паре Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона из знаменитой экранизации 1967 года.