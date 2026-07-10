Тарифы изменятся с 3 августа. Для легковых автомобилей час стоянки будет стоить 65 рублей вместо 50, для грузовиков — 130 рублей, для мотоциклов — 35.

Месячный абонемент для легковой машины подорожает до 15300 рублей, годовой — до 111 700 рублей. Рост тоже около 30%

Льготы для части водителей сохраняются. Бесплатно оставлять машину на платных парковках смогут владельцы электромобилей и многодетные семьи с парковочным разрешением. Плату также не берут по воскресеньям и праздничным дням.

Вокруг Зеленограда областные платные парковки есть в Голубом, Солнечногорске, Химках.

Для сравнения: в Зеленограде и на большей части платных парковок на окраинах Москвы тариф ниже — обычно 40 рублей в час.