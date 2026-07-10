Новые остановки появятся на пересечении с улицей Лётчика Полагушина и у корпусов 423, 428 и 448, рассказали «Зеленоград.ру» в префектуре. О том, какие автобусы будут здесь проходить, пока неизвестно.

Сейчас автобусы не ходят ни по Берёзовой аллее, ни по улице Лётчика Полагушина. Ранее департамент транспорта предлагал пустить их через 2-й и 4-й микрорайоны, чтобы сократить путь от домов и социальных объектов до остановок — примерно с 900 до 100 метров. Тогда местные власти идею не поддержали, но к вопросу собирались вернуться, если улицы попадут в программу комплексного благоустройства. Берёзовая аллея туда попала — и теперь здесь предусмотрены остановки общественного транспорта.

На улице Лётчика Полагушина благоустройство запланировано на следующий год, но проекта и подрядчика пока нет. Поэтому неизвестно, появятся ли там остановки, хотя после Берёзовой аллеи такой вариант выглядит возможным.

«Зеленоград.ру» направит запрос в департамент транспорта, чтобы выяснить, планируется ли запуск автобусов по Берёзовой аллее и какие маршруты могут там пройти.