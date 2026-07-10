С 15 июля планируют начать срезать старый асфальт и укладывать новый. Работать будут круглосуточно.

Продолжают ремонт на тротуарах: ставят новые бордюры и укладывают асфальт. Сейчас на тротуарах готово около 60 процентов чернового слоя. К чистовому планируют приступить в начале августа.

По электросетям готово чуть меньше половины: 9 тысяч метров из 20 тысяч. На некоторых участках — например, у «Дома мебели» — уже восстанавливают газоны.

«Сейчас на объекте работают 113 человек и 43 единицы техники. Рабочих будет ещё больше, мы стараемся как можно быстрее», — сказал представитель подрядчика.