«Рассчитываю закончить благоустройство к середине октября. Точно не успеем до конца августа, как планировалось изначально. Основная причина в том, что проект не согласовали вовремя, и мы не могли начать работы», — рассказал «Зеленоград.ру» представитель подрядчика.
С 15 июля планируют начать срезать старый асфальт и укладывать новый. Работать будут круглосуточно.
Продолжают ремонт на тротуарах: ставят новые бордюры и укладывают асфальт. Сейчас на тротуарах готово около 60 процентов чернового слоя. К чистовому планируют приступить в начале августа.
По электросетям готово чуть меньше половины: 9 тысяч метров из 20 тысяч. На некоторых участках — например, у «Дома мебели» — уже восстанавливают газоны.
«Сейчас на объекте работают 113 человек и 43 единицы техники. Рабочих будет ещё больше, мы стараемся как можно быстрее», — сказал представитель подрядчика.