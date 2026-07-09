Сначала перекроют левую полосу со стороны заправки «Роснефть», затем — вторую полосу на этой же стороне дороги. После этого рабочие развернутся на перекрестке и пойдут в обратном направлении.



Дальше старый асфальт будут снимать участками в сторону улицы Андреевка — примерно по километру на каждой стороне дороги.



Старое покрытие будут снимать днем, а новый асфальт укладывать ночью. По словам представителя подрядчика, разрешение на круглосуточные работы уже есть.



«Ночью автомобилей гораздо меньше, поэтому работать удобнее», — рассказал он «Зеленоград.ру».