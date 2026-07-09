Фрезеровку асфальта на проезжей части хотели начать 9 июля, но планам помешала плохая погода. Теперь работы планируют начать на следующей неделе, 15 июля, на участке от Ленинградского шоссе до перекрестка Панфиловского проспекта с проспектом Генерала Алексеева.
Сначала перекроют левую полосу со стороны заправки «Роснефть», затем — вторую полосу на этой же стороне дороги. После этого рабочие развернутся на перекрестке и пойдут в обратном направлении.
Дальше старый асфальт будут снимать участками в сторону улицы Андреевка — примерно по километру на каждой стороне дороги.
Старое покрытие будут снимать днем, а новый асфальт укладывать ночью. По словам представителя подрядчика, разрешение на круглосуточные работы уже есть.
«Ночью автомобилей гораздо меньше, поэтому работать удобнее», — рассказал он «Зеленоград.ру».