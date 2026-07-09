Платный доступ к городским кортам в МЖК убрали после публикации «Зеленоград.ру» и обращения кандидата в депутаты от КПРФ 09.07.2026 ZELENOGRAD.RU

За доступ к двум кортам просили от 350 до 500 рублей, теперь они должны быть открыты для всех. Префектура сообщила об этом в ответе на обращение кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Ивана Ульянченко. Правда, вопрос о законности прежней платы префектура оставила без ответа.

Тему доступа к городским теннисным кортам поднял «Зеленоград.ру». Мы писали, что городские корты закрывают на ключ для сохранности площадок. Ключи можно свободно получить в ближайшей диспетчерской. Однако в МЖК установили свои правила — за доступ на корт надо было заплатить.

Оплату принимали только наличными, документ об оплате не выдавали. На вопрос о том, на каком основании берут деньги за городские корты, диспетчер сослалась на «документы, которые у нас тут есть». Что это за документы, тогда выяснить не удалось.

После публикации «Зеленоград.ру» Иван Ульянченко обратился в префектуру. В ответе чиновники сообщили, что управа Савёлок вместе с «Жилищником» провела обследование территории у корпуса 526. По итогам проверки информацию о платных услугах демонтировали, а спортивная площадка «открыта и доступна для посещения».

При этом префектура не ответила на главный вопрос: кто и на каком основании установил плату за доступ к городским кортам. Также из ответа неясно, куда шли собранные деньги, кто принимал оплату и что будет с теми, кто уже платил за ключи.

Всего в Зеленограде восемь городских теннисных кортов, они находятся в ведении «Жилищника». На замок уже закрыты пять кортов: у корпуса 158, у площади Юности, в лесу возле улицы Полагушина и два корта за корпусом 526 в МЖК. Ещё три корта — у корпусов 518, 1005 и 1615 — пока открыты, но в префектуре не исключают, что в будущем их тоже закроют.

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Метки:
жилищник, префектура, теннис, теннисный корт
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