В прокате также остаются несколько фильмов, про которые мы писали неделю назад и ранее в «Родителях Зеленограда». Например, мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» (6+), комедия «Распаковка» (6+) и не только.

Проверяйте возможность оплаты билетов Пушкинской картой: кинотеатры предоставляют эту опцию на ряд фильмов для детей и подростков.

А еще по понедельникам в июле в 17:00 детей и родителей приглашают бесплатно смотреть мультфильмы в шатре у Школьного озера — покажут фестивальные сборники «Суздальфеста». Подробнее рассказали здесь: https://vk.com/wall-232234010_834.

Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады.