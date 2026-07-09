Новый выпуск коротких мультфильмов для самых маленьких можно посмотреть с субботы и далее в Зеленопарке — сеанс в 11:00. В этой получасовой подборке: Кеша изобретает чудесного мастера на все руки и на все ноги, медвежонок Бо отправляется за сокровищами таинственного Б. С., лохматый Йетти находит необычное лакомство, Мини-мишки раскрашивают лес во все цвета радуги, а Горошек и компания спешат навстречу новым приключениям.
В новой истории миньоны покорили Голливуд, стали кинозвездами, выпустили монстров на свободу — и в конце концов были вынуждены объединиться, чтобы спасти планету от хаоса, который сами же и вызвали. Пока мультфильм есть в афише кинотеатра Отрады в субботу в 18:00 — с пометкой, что расписание на другие дни еще формируется.
Стать одними из первых зрителей семейной мульткомедии можно в Зеленопарке — в субботу в 15:00. Кролик-домосед и девочка-ёжик отправляются в большое приключение.
Владик снова проводит каникулы у деда Юры, но в их дружную жизнь залетает дедушка со стороны отцы. Между дедами вспыхивает соперничество за внимание внука. Предпоказ семейной комедии с участием Юрия Стоянова и Федора Добронравова состоится в Зеленопарке — в воскресенье в 15:00.
В прокате также остаются несколько фильмов, про которые мы писали неделю назад и ранее в «Родителях Зеленограда». Например, мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» (6+), комедия «Распаковка» (6+) и не только.
Проверяйте возможность оплаты билетов Пушкинской картой: кинотеатры предоставляют эту опцию на ряд фильмов для детей и подростков.
А еще по понедельникам в июле в 17:00 детей и родителей приглашают бесплатно смотреть мультфильмы в шатре у Школьного озера — покажут фестивальные сборники «Суздальфеста». Подробнее рассказали здесь: https://vk.com/wall-232234010_834.
Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады.