Интерактивная игровая программа «Искатели развлечений» построена как захватывающее путешествие, в котором командам предстоит раскрыть городские тайны и найти спрятанный клад по координатам.
В воскресенье в 13:00 участников ждут загадки и неожиданные испытания, в которых они потренируются ориентироваться на местности.
Приглашают командами — регистрироваться заранее не нужно. Участие бесплатное. Можно приходить и одному, и вдвоем — организаторы помогут найти команду на месте.
Адрес ДК «Метролог»: городской округ Солнечногорск, поселок городского типа Менделеево, улица Куйбышева, дом 11
Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-495-546-24-54.
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