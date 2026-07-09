В воскресенье в 13:00 участников ждут загадки и неожиданные испытания, в которых они потренируются ориентироваться на местности.

Приглашают командами — регистрироваться заранее не нужно. Участие бесплатное. Можно приходить и одному, и вдвоем — организаторы помогут найти команду на месте.

Адрес ДК «Метролог»: городской округ Солнечногорск, поселок городского типа Менделеево, улица Куйбышева, дом 11

Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-495-546-24-54.