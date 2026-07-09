Финал проходил в закрытом тире, стрельба шла из трёх положений — кто из спортсменов будет стрелять лёжа, с колена или стоя, команда решила между собой. Шамаков стрелял лёжа, победитель этапов Кубка мира и чемпион Европы Александр Дрягин — стоя, чемпион мира и Европы Назар Лугинец — с колена.

Финальный матч получился упорным. Команды шли вровень до счёта 4:4, затем Липецкая область оторвалась — 12:6. Москвичи взяли тайм-аут и сократили отставание до 8:12, выиграв раунд с преимуществом всего в 0,1 балла. Но затем Дмитрий Пименов выдал точную серию выстрелов — 10,9 очка — и счёт стал 14:8 в пользу липчан. Победную точку поставил Николай Звягинцев, поразивший мишень на 10,7. Липецкая область стала чемпионом России, а Москва — серебряным призёром.

Шамаков тренируется у заслуженного мастера спорта Анны Малухиной, призёра Олимпийских игр, чемпионки мира и Европы. О себе на всероссийском уровне Шамаков заявил ещё юниором: в 2017 году дважды выиграл Первенство России, а в начале 2018-го привёз с юниорского чемпионата Европы в Венгрии четыре медали — две золотые, серебряную и бронзовую. Осенью того же года Шамаков стал чемпионом юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе.