Ограничения скорости для прокатных самокатов при этом отсутствуют — в приложениях операторов территория вокруг озера отмечена только как место, где нельзя парковать самокат, но не как медленная зона. Самокаты могут ехать здесь со скоростью до 25 км/ч.

Медленные зоны в городе действуют в местах с интенсивным пешеходным движением — на площади Юности, Центральном проспекте, в парке Победы, Дендропарке и на бульварах 15, 16 и 20-го микрорайонов. Почему аналогичного ограничения нет у Школьного озера, непонятно.

При этом медленные зоны не решают проблему полностью: они действуют только на прокатные самокаты, но не ограничивают личные самокаты. Кроме того, столкновение самоката с пешеходом даже на скорости 15 км/ч может привести к травмам.