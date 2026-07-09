У Школьного озера нет медленной зоны для самокатов — хотя летом здесь один из самых больших потоков пешеходов 09.07.2026 ZELENOGRAD.RU

На Школьном озере всегда многолюдно — это популярное место для прогулок, здесь расположен один из двух городских пляжей. По дорожкам вокруг озера одновременно идут пешеходы, едут велосипедисты и самокатчики.

Ограничения скорости для прокатных самокатов при этом отсутствуют — в приложениях операторов территория вокруг озера отмечена только как место, где нельзя парковать самокат, но не как медленная зона. Самокаты могут ехать здесь со скоростью до 25 км/ч.

Медленные зоны в городе действуют в местах с интенсивным пешеходным движением — на площади Юности, Центральном проспекте, в парке Победы, Дендропарке и на бульварах 15, 16 и 20-го микрорайонов. Почему аналогичного ограничения нет у Школьного озера, непонятно.

При этом медленные зоны не решают проблему полностью: они действуют только на прокатные самокаты, но не ограничивают личные самокаты. Кроме того, столкновение самоката с пешеходом даже на скорости 15 км/ч может привести к травмам.

Надежнее, чем снижение скорости

Даже без аварий быстрый самокат рядом с пешеходами воспринимается как опасность. Более надёжное решение — физически разводить потоки. Там, где на узких прогулочных маршрутах постоянно пересекаются пешеходы, велосипедисты и самокатчики, нужны отдельные полосы или дорожки для СИМ: минимум с разметкой, лучше — с отдельным покрытием, буферной полосой, бордюром, зеленью, столбиками или другими элементами.

Это эффективнее медленных зон, потому что работает не только для прокатных самокатов, но и для личного транспорта. Выделенная инфраструктура меняет саму схему движения: у пешеходов появляется своё пространство, у быстрого потока — своё, и конфликтов становится меньше не за счёт запрета, а за счёт понятного разделения.

В Зеленограде регулярно благоустраивают дворы, парки, улицы и площади, поэтому инфраструктуру для СИМ нужно закладывать ещё на стадии проектирования: учитывать пешеходные потоки, маршруты к школам, остановкам, торговым точкам и зонам отдыха, предусматривать отдельные полосы движения и места парковки. Иначе после благоустройства город снова получает красивые, но смешанные дорожки, где пешеходы, велосипедисты и самокатчики делят одно узкое пространство.

Территорию вокруг Школьного озера реконструировали два года назад, самокаты не учли — и вот результат.

Что дальше

Редакция «Зеленоград.ру» направила запрос в департамент транспорта с просьбой объяснить, рассматривалось ли создание медленной зоны у Школьного озера и планируется ли её введение.

Если вы сталкивались здесь с опасными ситуациями из-за самокатов — присылайте сообщения, фотографии или видео, указывайте точное место.

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Метки:
самокаты, моноколеса и другие сим
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