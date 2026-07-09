Спортивная смена для детей в ДОСААФ России 09.07.2026 Реклама ПОУ «ЦАМК ДОСААФ РОССИИ» ИНН:7735062119 erid:2VtzquvCi3a

Спортивно-патриотическая смена дневного пребывания
Лето достижений и открытий!

С 1 июня по 28 августа Центральный спортивный автомотоклуб ДОСААФ России проводит летнюю спортивно-патриотическую смену для детей от 9 до 13 лет.

Формат: 5 дней, с понедельника по пятницу. С 8:30 до 18:00

Стоимость: 16 500 руб./смена

Летняя смена на базе ДОСААФ России в Зеленограде объединяет спорт, технику и патриотическое воспитание. Программа направлена на развитие силы, дисциплины, командного духа и творческого мышления.

Участников ждут:

— занятия в спортивном тире;
— картинг и основы автоспорта;
— секция единоборств;
— танцевальные тренировки;
— гончарное дело;
— знакомство с основами вождения, правилами дорожного движения и устройством транспортных средств.

Дополнительно в программу входят:

— утренняя зарядка и строевая подготовка;
— мастер-классы по оказанию первой помощи;
— тематические патриотические дни;
— посещение музеев и мест боевой славы Зеленограда;
— творческие конкурсы и викторины;

В течение дня обеспечены безопасность, сопровождение наставников и полноценное питание: утренний перекус, обед и полдник.

https://www.tsamk.ru/patrioticheskaya-smena
https://forms.yandex.ru/cloud/6a2fab2a1f1eb5ab6b13886e/ — Запись на спортивно-патриотические сборы

+7-977-040-14-78
+7-926-078-05-56

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