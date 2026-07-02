Летом у зеленоградцев есть возможность тренироваться и осваивать новые виды спорта бесплатно, без записи и вне стен.
В том числе можно попробовать фитрок — направление, которое называют «рок-концертом для сжигания калорий и проработки тела».
- Рекомендуем ориентироваться на актуальную погоду
Инструктор проведет занятие, которое подойдет каждому, независимо от уровня подготовки. Как сообщает организатор, благодаря глубокому и размеренному дыханию практикующие могут укрепить сердечно-сосудистую систему, нормализовать давление и почувствовать прилив жизненных сил.
Количество ковриков ограничено, поэтому участников просят принести свои.
- Спортивная площадка у корпуса 824
Программа на субботу:
11:00-11:45 — мягкая растяжка для гибкости и тонуса
14:00-14:45 — зажигательная зумба под ритмичную музыку
11:00-17:00 — пляжный теннис, тетербол, фрисби и мини-турниры по волейболу
Программа на воскресенье:
11:00-11:45 — функциональный тренинг на все группы мышц
14:00-14:45 — энергичный фитрок* для мощного заряда сил
11:00-17:00 — пляжный теннис, тетербол, фрисби и волейбольные игры
*Фитрок (FitRock) — это энергичная функционально-танцевальная фитнес-программа, в которой привычные упражнения (приседания, выпады, аэробика) совмещаются с ударами барабанных палочек под зажигательные рок-хиты.