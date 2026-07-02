4 и 5 июля, выходные, с 11:00 до 17:00 — пляж городского пруда у Ангстрема

Программа на субботу:

11:00-11:45 — мягкая растяжка для гибкости и тонуса

14:00-14:45 — зажигательная зумба под ритмичную музыку

11:00-17:00 — пляжный теннис, тетербол, фрисби и мини-турниры по волейболу



Программа на воскресенье:

11:00-11:45 — функциональный тренинг на все группы мышц

14:00-14:45 — энергичный фитрок* для мощного заряда сил

11:00-17:00 — пляжный теннис, тетербол, фрисби и волейбольные игры



*Фитрок (FitRock) — это энергичная функционально-танцевальная фитнес-программа, в которой привычные упражнения (приседания, выпады, аэробика) совмещаются с ударами барабанных палочек под зажигательные рок-хиты.