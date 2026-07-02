«Касса невест» (16+)

Обаятельный мошенник и альфонс, которого сыграл певец Алексей Воробьев, остается без источника дохода, зато обладает способностью путешествовать во времени. Чтобы заработать большой куш, герой переносится в Москву 1913 года и начинает охоту за артефактом, который находится в «Кассе невест» — банке, где копится приданое.

Фильм показывают в Панфиловском (днем и вечером) и Зеленопарке (вечером).