Ужасы про испанскую семью, которая въезжает в престижный жилой комплекс с удивительно низкой арендной платой и вскоре начинает понимать причину такого «везения».
Узнать, что за мрак скрывается под полом квартиры, можно ближе к ночи в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде
Американский фантастический боевик про кошмар на высоте 10 000 метров: на злосчастном рейсе начинается неизвестная болезнь и опасная турбулентность, а за иллюминаторами вспыхивают странные огни, возвещая о появлении инопланетного монстра.
Посмотреть можно в Иридиуме (вечером), Панфиловском (ночью) и Отраде (ночью).
Обаятельный мошенник и альфонс, которого сыграл певец Алексей Воробьев, остается без источника дохода, зато обладает способностью путешествовать во времени. Чтобы заработать большой куш, герой переносится в Москву 1913 года и начинает охоту за артефактом, который находится в «Кассе невест» — банке, где копится приданое.
Фильм показывают в Панфиловском (днем и вечером) и Зеленопарке (вечером).
Индонезийский ужастик про подростков и древнее зло в обличии старухи, подчиняющей себе волю людей ради реализации страшного замысла — в афише Зеленопарка (вечером) и Отрады (ночью).
- Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады