Андрей Бебуришвили пришел в юмор из КВН и телевизионных комедийных проектов. Он родился в Волгограде, был капитаном команды КВН «Оптимус Прайм», а в 2014 году после участия в «Comedy Баттл» получил приглашение стать резидентом Comedy Club. Позже он стал одним из ведущих проекта и вел «Открытый микрофон» — шоу, через которое на телевидение приходили новые стендап-комики, а также «Прожарку», где юмор строится на провокационных монологах, импровизации и реакции гостей.



Его сценическая манера обычно держится на спокойной подаче, самоиронии и наблюдениях за взрослыми темами — от личных отношений и социальных ожиданий до неловкости и привычки людей все оценивать.



В 2024 году на YouTube вышел сольный концерт Бебуришвили «Не/зависимый», набравший несколько миллионов просмотров.



Показ состоится 19 сентября (это суббота) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Билеты: https://dkzelenograd.ru/afisha/stendap/kontsert-andreya-beburishvili

Продолжительность — 2 часа без антракта, возрастное ограничение — 18+

Вопросы можно задать по общему телефону учреждения: 8-499-734-31-71