Центр организации дорожного движения не фиксирует заметного снижения автомобильного трафика в Москве. В июне загруженность дорог столицы в целом находится на уровне прошлого года.

По данным ЦОДД, дорожная ситуация в Москве остаётся стабильной для обычного летнего периода. Существенных изменений в июньском трафике ЦОДД не зафиксировал. Снижение числа машин в выходные ЦОДД объясняет сезонным фактором: часть жителей уезжает в отпуска или чаще проводит время за городом.

При этом в последние дни в некоторых городских медиа обсуждали опрос «Москва FM», согласно которому 18% московских водителей якобы пересели на общественный транспорт из-за проблем с топливом. Однако к этим данным стоит относиться осторожно — участников опроса было совсем мало, поэтому считать его подтверждением массовой пересадки автомобилистов на общественный транспорт нельзя.

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