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О музее

Музей ретроавтомобилей ВБВ создан активистом Борисом Владимировичем Ваниным — отсюда и название («ВБВ»).

Здесь можно познакомиться с советской авто- и мототехникой:

— 3 площадки с машинами СССР разных лет

— большая коллекция включает автомобили, автобусы, грузовики, мопеды, мотоциклы и велосипеды

— 100 предметов быта советской эпохи

Как уточнили для «Зеленоград.ру» организаторы, ежегодный фестиваль посещают люди даже с маленькими детьми.

Адрес музея: Льяловское шоссе, дом 1А

Телефон музея: 8-993-352-08-66.