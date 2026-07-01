Из-за труб, ограждений и раскопок на Центральном проспекте почти год были затруднены проходы к магазинам, остановкам и во дворы. «С удовольствием прошёл там, где раньше приходилось идти в обход», — говорят читатели «Зеленоград.ру».

Компания МОЭК, которая ведёт работы, в целом уложилась в ранее заявленный срок — в прошлом году перекладку труб на участке до «Дома быта» планировали завершить в июне 2026-го.

Второй участок реконструкции должен проходить от «Дома быта» до «Детского мира». По прежним данным МОЭК, его планировали делать с мая по октябрь 2026 года. Однако на этом участке работы пока не начались.

Когда они начнутся и начнутся ли по прежнему графику, неизвестно. «Зеленоград.ру» уточнит это в МОЭК.