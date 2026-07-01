На Центральном проспекте начали разбирать временные трубы для реконструкции теплотрассы. Это только первая часть работы 01.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Байпасы от «1000 мелочей» до «Дома быта» появились прошлым летом. Они нужны были для того, чтобы во время реконструкции магистральной тепловой сети в подземном коллекторе сохранять подачу тепла и горячей воды.

Из-за труб, ограждений и раскопок на Центральном проспекте почти год были затруднены проходы к магазинам, остановкам и во дворы. «С удовольствием прошёл там, где раньше приходилось идти в обход», — говорят читатели «Зеленоград.ру».

Компания МОЭК, которая ведёт работы, в целом уложилась в ранее заявленный срок — в прошлом году перекладку труб на участке до «Дома быта» планировали завершить в июне 2026-го.

Второй участок реконструкции должен проходить от «Дома быта» до «Детского мира». По прежним данным МОЭК, его планировали делать с мая по октябрь 2026 года. Однако на этом участке работы пока не начались.

Когда они начнутся и начнутся ли по прежнему графику, неизвестно. «Зеленоград.ру» уточнит это в МОЭК.

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