Школьнице с ДЦП собирают на коляску — без неё она не может выйти из дома 01.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Алине Сасиной из посёлка Голубое 12 лет. У неё тяжелая форма детского церебрального паралича (ДЦП): одни мышцы скованы постоянным напряжением, другие непроизвольно дергаются. Без чужой помощи Алина не сядет и не сделает шаг. Недавно сломалась коляска, на которой она передвигалась, — без новой девочка не сможет ни ходить в школу, ни гулять с подругами.

Диагноз поставили в год. С тех пор Алина проходит курсы реабилитации в специализированных центрах — несколько раз в год, в том числе в других городах. Результаты есть: Алина иногда может перевернуться без помощи, сделать несколько шагов, держась за чью-то руку, или произнести новое слово. Врачи говорят о хорошем потенциале. Алина любит играть в развивающие игры, слушать аудиокниги, гулять с подругами — повидаться с ними сейчас сложнее всего.

Алина не может выйти из дома без коляски — ни в школу, ни на прогулку. Но есть и другая проблема: у сломанного кресла не регулируется спинка, а значит, тело фиксируется неправильно. При таком диагнозе это медицинский риск — результаты многолетней реабилитации можно потерять за короткое время.

Коляска при ДЦП — расходник: дети растут, оборудование изнашивается. Государство предоставляет коляску по программе реабилитации, но стоимость специализированных моделей обычно превышает норматив — разницу семья добирает сама. Похожий сбор у семьи уже был в 2018 году, когда Алине было пять лет. Каждый такой сбор — месяцы организационной работы поверх и без того непростого ежедневного ухода.

Как помочь

Обычная прогулочная коляска Алине не подойдет — при тяжелой форме ДЦП нужна правильная фиксация тела. Семья собирает на специализированную кресло-коляску HOGGI с необходимыми принадлежностями, которая подойдет и для прогулок, и для использования дома. Для ребенка с ДЦП это важно: регулировки позволяют подстраивать коляску под состояние Алины в течение дня.

До полной суммы не хватает около 350 тысяч рублей. Поддержать можно на странице фонда «Важные люди»: https://fond-vl.ru/campaign/sasina-alina

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