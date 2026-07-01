Смесь энергичного рок-н-ролла и панк-рока — 4 июля в клубе «Это бар» бесплатно сыграет московская группа Squidbillys 01.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Вечером в субботу гостей ждет лютая смесь рокабилли с хоррор-панком, гул контрабаса, рев гитары и грохот ударных — приглашают организаторы.

Сыграет Squidbillys — известная в Москве группа, которая работает в жанре сайкобилли (psychobilly). Кроме этого, до и после концерта выступят диджеи с сетами из панка, сайкобилли и хардкора.

Что за сайкобилли

Это очень быстрая и энергичная музыка, которую можно определить как синтез классического рок-н-ролла 50-х годов (рокабилли) и панк-рока. Вместо обычной бас-гитары используют огромный контрабас, играя на нем «шлепками» по струнам (в музыкальной терминологии — «делая слэп»). Тексты песен обычно похожи на сюжеты старых ужастиков — фильмов про зомби, пришельцев или черных комедий.

Программа вечера

20:00 — DJ's

21:00 — Концерт Squidbillys

23:00 — DJ's

Вход свободный — и только 18+.

Мероприятие пройдет в пространстве «Это бар» (корпус 1824).

Справки и бронирование столов: 8-977-320-20-02 (с 15:00).

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