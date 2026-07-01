Вечером в субботу гостей ждет лютая смесь рокабилли с хоррор-панком, гул контрабаса, рев гитары и грохот ударных — приглашают организаторы.
Сыграет Squidbillys — известная в Москве группа, которая работает в жанре сайкобилли (psychobilly). Кроме этого, до и после концерта выступят диджеи с сетами из панка, сайкобилли и хардкора.
Что за сайкобилли
Это очень быстрая и энергичная музыка, которую можно определить как синтез классического рок-н-ролла 50-х годов (рокабилли) и панк-рока. Вместо обычной бас-гитары используют огромный контрабас, играя на нем «шлепками» по струнам (в музыкальной терминологии — «делая слэп»). Тексты песен обычно похожи на сюжеты старых ужастиков — фильмов про зомби, пришельцев или черных комедий.
Программа вечера
20:00 — DJ's
21:00 — Концерт Squidbillys
23:00 — DJ's
Вход свободный — и только 18+.
Мероприятие пройдет в пространстве «Это бар» (корпус 1824).
Справки и бронирование столов: 8-977-320-20-02 (с 15:00).