Вечером в субботу гостей ждет лютая смесь рокабилли с хоррор-панком, гул контрабаса, рев гитары и грохот ударных — приглашают организаторы.

Сыграет Squidbillys — известная в Москве группа, которая работает в жанре сайкобилли (psychobilly). Кроме этого, до и после концерта выступят диджеи с сетами из панка, сайкобилли и хардкора.