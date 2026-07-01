Детям дадут примерить спецодежду, а в случае хорошей погоды — даже поуправлять пожарным рукавом с водой под контролем специалиста.

Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться.

Подробности

Участников ждут три интерактивные локации на свежем воздухе, организованные сотрудниками МЧС:

— знакомство с техникой, снаряжением и спецодеждой

— изучение правил пожарной безопасности и действий в случае возгорания

— знакомство с бытом пожарной части и условиями несения огнеборцами службы

Обязательная регистрация: https://bilet.mos.ru/event/680618257/

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Полезная библиотека» Объединения культурных и досуговых центров Зеленограда.

Интерактив состоится 11 июля (в субботу) в 11:00 в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002.

Возрастное ограничение — 6+. Продолжительность — 1,5 часа.

Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05.